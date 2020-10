Aplican vacuna contra influenza en Ayuntamiento de Veracruz

La vacuna contra la influenza se está aplicando en bajos del Palacio Municipal de Veracruz, como parte de la campaña preventiva de la enfermedad.

El regidor décimo, con la comisión de Salud, Juan de la Cruz Sánchez, recordó que se avecina la época en que repunta la enfermedad y con el biológico se pueden prevenir complicaciones.

"Sería más complicado tener Covid y tener influenza por eso queremos prevenir. Que no se confunda la gente que puede ser Covid o influenza, para eso es la vacunación".

El módulo dará servicio de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días. Se instaló en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 8.

Se cuenta con 170 mil dosis para la primera etapa de vacunación en la región Veracruz.

La dosis se aplicará a niños desde 6 meses de edad, así como grupos vulnerables, entre adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con VIH- Sida, diabéticos, entre otros.

El edil aprovechó a exhortar no bajar la guardia contra el coronavirus ya que el padecimiento se sigue presentando y es altamente contagioso.

"Invitamos a la gente a que se venga a vacunar, es importante que también vacunen a los niños. También estamos haciendo un llamado a la sociedad a que no baje la guardia porque la pandemia está presente, la pandemia no ha desaparecido, entonces hay que seguir con los cuidados de sana distancia, que no salgan de su casa si no hay necesidad, lavado de manos, cuidar el estornudo, uso de gel antibacterial, todo eso es muy importante".

La vacunación se desarrolla también en los centros de salud y en la propia Jurisdicción Sanitaria.