¡Difícil situación! Pocas ventas en mercado de pescaderías

Comerciantes de la Plaza del Mar, conocida como pescadería, reportaron bajas ventas incluso durante este fin de semana, cuando suelen repuntar.

Entrada la tarde de este domingo, varios de los comerciantes afirmaron que las ventas no fueron las esperadas para ser fin de semana, aunque algunos refieren han estado así desde Semana Santa.

"Este fin de semana regular, no podemos decir mal, no podemos decir bien, porque realmente las ventas en lo general estan un poco bajas pero ahí vamos... ha estado un poco baja siempre, ahorita para la Semana Santa no subieron lo que esperabamos, y de ahí para abajo", dijo Víctor Ruiz Ochoa, "El Pelochas".

Atribuyó estas bajas ventas al poco poder adquisitivo de las personas debido a la inflación registrada tras la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Al poco circulante que hay, el poder adquisitivo, esto nos ha golpeado principalmente la pandemia, y después de la pandemia nos ha golpeado mucho la guerra porque los precios han subido, y al subir mucho los precios la gente tal vez el dinero ya no les alcancé para venir a comprar marisco, porque comprar marisco para muchos, ya es un lujo", opinó.

Fermín Pérez Maldonado, de la pescadería Quino, quien también manifestó bajas ventas, señaló que hay escasez de producto, sin embargo, aseveró que los precios se han mantenido. "Sierra, peto, casi no hay, pescado de profundidad huachinango, pardo, hay muy poco por lo mismo, salen (pescadores) y no hay casi producto".

Esta escasez de producto la ha resentido Dionisio Antonio Martínez, propietario de pescadería La Dueña, al vender lo que se captura en el litoral veracruzano.

"Para un fin de semana están mal las ventas; primero no hay producto de aquí, segundo porque no hay turismo, creo que no hay suficiente dinero porque la gente ya no compra, si compran compran poquito. Casi todo el producto esta escaso, el jurel, la cojinuda, el más barato que más se lleva la gente, el huachinango chico, villajaiba, pescado del Golfo no hay nada", dijo.

Aunque al vender producto considerado barato, señala que sus ventas solo le dan para sobrevivir. Para don Ignacio Tejeda, de pescadería Tejeda, las ventas han estado normales, no como cuando hay puente, pero no dijo que se han mantenido como cualquier fin de semana, ya que señaló entre semana esta más apagado.

Los comerciantes esperan que con Carnaval y las vacaciones de verano, repunten un poco las ventas de pescados y marisco, aunque comentan dedenderá también de la producción que se registre. Lo que más compra la gente es mojarra, jaiba, camarón, peto, sierra, jurel, robalo.

El jurel esta a 40 pesos el kilo, la mojarra se puede encontrar desde 70 pesos hasta 90 pesos según el tamaño, el kilo de camarón hay desde 120 hasta 200 pesos, la sierra de 90 a 120 pesos, el huachinango se encuentra a 200 pesos el kilo.

fp