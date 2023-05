Desde el 2017 vecinos de la Virgilio Uribe tienen problemas de apagones dejándolos sin medicamento

Cada noche Marisela Muñoz Castillo corre a la tiendita por hielo, si por olvido no puso agua a congelar, para poner en una hilera la insulina y medicamentos para hemodiálisis de dos de sus familiares enfermos. Esa ha sido su rutina en los últimos cinco años debido a los constantes apagones que se registran en la colonia Virgilio Uribe, al norte de la ciudad de Veracruz.

Marisela es una vecina que el pasado lunes 15 de mayo se manifestó en el puente Allende para reclamar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los constantes apagones, que provocan que se les eche a perder el medicamento de su hermano y su cuñada, los cuales requieren rigurosamente estar en refrigeración.

"Yo tengo dos familiares que aparte de que son de la tercera edad, una recibe hemodiálisis y mi hermano que tiene diabetes y aparte es hipertenso, a él le dan insulina y a mi cuñada heparina que le ponen cuando le hacen hemodiálisis".

Señala que estos apagones o bajas de voltaje se presentan principalmente en la noche, cuando se prenden las luminarias del puente Allende.

Los vecinos señalan que desde el 2017 solicitaron por escrito a CFE atención al problema, en los que se detallan los constantes apagones, principalmente en la manzana que se encuentra sobre la avenida Allende, donde durante la noche se registran hasta cinco apagones.

Instalaciones viejas y robo de cables

Sin embargo, la colonia Virgilio Uribe y parte de la Formando Hogar no son las únicas donde se registran apagones de luz, en los últimos tres meses en la zona metropolitana Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín se reportan afectaciones en diversas colonias y fraccionamientos.

Recientemente el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Veracruz, Gerardo Zarate Gerón, puntualizó que la antigüedad de las líneas, los eventos de norte, las lluvias y la salinidad, así como el robo de cable son los principales factores que generan los apagones en la conurbación.

Bajo el argumento de evitar los constantes robos del sistema de cableado, la Comisión Federal de Electricidad realizó desde hace más de cinco años la sustitución de líneas conductoras de cobre por aluminio, material que es muy vulnerable al salitre y en corto tiempo se sulfata, propiciando cortos circuitos con una llovizna, señaló el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Sección 128.

Preservar medicamentos, una rutina

Marisela tiene en su casa a su hermano y su cuñada, ambos enfermos que requieren cuidados, su hermano de 73 años, tiene alrededor de una década inyectándose insulina, mientras que su cuñada de 63 años, acude a hemodiálisis tres veces al día.

"Para nosotros es muy importante que no vengan esos bajones, se descomponen los aparatos y con nosotros son los medicamentos y ellos lo necesitan, es algo muy necesario que reparen y que pongan los transformadores, o si no van a poner los transformadores entonces que quiten las luminarias que están enganchadas con el transformador que está en Yañez porque ese transformador no da abasto".

Afirmó que para ella y su familia ya es una rutina tener que estar al pendiente de cuándo se va la luz ir a ver los medicamentos que se encuentran en el refrigerador.

Autoridad no resuelve

Solo en el último mes habitantes de la zona metropolitana han manifestado su molestia por los apagones, algunos de ellos han señalado incluso afectaciones a sus aparatos electrodomésticos, como en la colonia Astilleros, vecinos de la Villa Rica, El Coyol, Hidalgo, Dos Caminos, Costa Dorada, Oasis, Centro de Veracruz; un panorama similar se tiene en Boca del Río y Medellín.

Sobre estos apagones que han sido una constante, el director de CFE, Manuel Bartlett, aseguró en diciembre pasado, que en Veracruz no hay apagones ni reportes de mal funcionamiento del sistema eléctrico, el político incluso afirmó a la prensa local que la infraestructura eléctrica se encontraba en buenas condiciones.

Es la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien ha dado la cara y sabe de la problemática que aqueja no solo a la zona conurbada sino a varios municipios del estado.

En abril pasado afirmó que los apagones en Veracruz se reducirán con el cambio de infraestructura de CFE, proceso en el que ya se trabajaba y llevaría algunos meses.

Los vecinos de la colonia Virgilio Uribe recuerdan que en cada elección los candidatos usan de bandera política los problemas que existen con CFE para sumar promesas en campaña, que no llegan a resolverse.

Los senadores de la República por el PAN, Julen Rementería e Indira San Román, así como la diputada federal panista, María Josefina Gamboa; y los diputados locales por el PRI, Anilú Ingram Vallines y Marlon Ramírez, se refirieron en campaña a los problemas de apagones y altos costos de las tarifas eléctricas, pero con la situación reciente que viven habitantes no han mostrado interés al tema.

El costo de los apagones

Tanto la insulina que le inyectan a su hermano, como la heparina, que le ponen a su cuñada antes de realizarle la hemodiálisis, deben estar en refrigeración, cualquier descuido o que el refrigerador deje de enfriar por un apagón, representa la pérdida del medicamento que no les repone el IMSS, ya que este cumple con haberlo surtido en tiempo y forma.

Comparte que han tenido que gastar hasta mil pesos cuando solo ha encontrado insulina de patente, esto cuando la consulta para que le surtan de insulina es prolongada; sin embargo, cuando faltan pocos días, confiesa se han aguantado sin el medicamento, solo monitoreando y con alimentación rigurosa.

