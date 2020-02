Anuncian marcha contra empresas de agua potable en Veracruz y Boca

Usuarios del servicio de agua en la zona conurbada anunciaron que se manifestarán el domingo para exigir mejoras.

La organizadora del movimiento, Mireya Hernández Cortés, expresó que hay colonias a donde el líquido llega sucio, por lo que es necesario obligar a las empresas que se encargan de la administración del agua a que inviertan en los puntos establecidos en los títulos de concesión.

La manifestación será a las cuatro de la tarde, donde contemplan abordar el tema de las tarifas al considerar que son altas.

"Las tarifas no corresponden al servicio, no es correcto, nos están engañando. Estamos pidiendo que nos den calidad de agua, agua potable, que las tarifas sean justas, pero exigimos la revocación del contrato, no es un contrato que esté hecho de forma correcta".

Aseguró que debido a la mala calidad del agua se han dado incluso infecciones en la piel, por ello efectuarán diversos pronunciamientos este fin de semana.

"Mi piel siempre sufre por la mala calidad de agua, siempre me está picando, me tengo que medicar, no se puede cocinar con esta agua y toda la ropa blanca queda percudida, no es blanca. Además tenemos que gastar de siete a ocho mil pesos anuales en garrafones de agua para poder cocinar".

Por ello reiteró la invitación a la ciudadanía para que acudan a la manifestación que se realizará este 1 de marzo a las 16:00 horas, partiendo del Tranvía del Recuerdo en la ciudad de Veracruz.