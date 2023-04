Antrax, influencer orizabeño, realiza rumbata como candidato a rey del Carnaval

Rodeado de decenas de fans, el influencer veracruzano Ángel Antrax llevó a cabo su rumbata oficial para candidato a rey del Carnaval de Veracruz 2023 por las principales calles del puerto de Veracruz.

Durante su recorrido por la avenida Independencia, el joven de 26 años originario de Orizaba fue abordado por decenas de fans que le pedían fotos y autógrafos, situación que terminó por designar una cadena humana que lo dejara caminar hasta las oficinas del Comité Organizador del Carnaval.

Fue en los bajos del palacio municipal al lado del presidente del Comité, Luis Antonio Pérez Fraga que agradeció a todas las personas que se dieron cita en el lugar pese a las altas temperaturas que registró el puerto de Veracruz durante el mediodía.

"Sinceramente no me esperaba que viniera tanta gente, menos por la hora y el día, pero si siento muy hermoso. Mi mamá no pudo venir porque está en el trabajo allá en Orizaba, pero voy a llegar con ella y cuando vea las imágenes estará muy orgullosa y feliz de que me reciban así.

"Un veracruzano que ha venido desde pequeño al carnaval tiene ese sueño, como niño lo ves y ser reconocido como rey del Carnaval y poder hacer muchas causas buenas bajo ese nombre siento que es muy bonito y una meta a la que muchos niños aspiran", expresó.

Antrax aseguró que ahora que se cambiaron las reglas para elegir a los reyes del Carnaval no queda otra opción más que prepararse y estudiar mucho para las pruebas de conocimiento que pondrán en el certamen, mismas con las que serán calificados las y los candidatos.

"Ahora que las reglas cambiaron no queda más que ponerse a estudiar y sacar los libros porque recordemos que va a haber una prueba de historia de Veracruz y me parece estupendo, la mejor decisión que se pudo haber tomado. Estoy nervioso porque me puedo equivocar, pero yo daré mi 100 por ciento", aseguró.

El candidato a rey del Carnaval con el distintivo color verde adelantó que próximamente estará realizando una serie de actividades en el puerto de Veracruz, entre ellas convivencias, además de que prometió asistir a todos los eventos que el Carnaval requiera.

"Ahora sobran pretextos para juntarnos y estoy seguro que se armarán varias convivencias como por ejemplo ahorita que se viene el día del niño. También voy a participar en todas las actividades que se necesiten siempre y cuando la salud me lo permita porque de eso se trata el Carnaval", comentó.

Cabe mencionar que el influencer veracruzano Ángel Antrax cuenta con una comunidad de más de 3 millones en su red social de Instagram e incluso en dicha plataforma cuenta con la verificación.