Ante quejas por parte de usuarios piden investigar consumo de luz: Moncayo Parra

Ante las reiteradas quejas por presuntas irregularidades en la facturación por consumo eléctrico en perjuicio de algunos usuarios y en beneficio de otros, urge investigar a fondo para descartar o sancionar a empleados que se presten a irregularidades, aseveró Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

Una queja recurrente es que en domicilios donde tienen hasta 2 equipos de aire acondicionado e incluso rentan una o 2 habitaciones y tienen luces encendidas por toda la casa, pagan no más de 300 a 400 pesos bimestrales, mientras que en domicilios donde encienden un solo foco, a duras penas tienen ventilador y ya ni usan la televisión, el recibo llega hasta por mil 500 pesos.

Ese despilfarro en algunas familias les hace sospechar que empleados menores de la Comisión Federal de Electricidad manipulan los medidores o hacen algo para que marque un consumo inferior, mediante una propina, en detrimento de la propia dependencia federal.

Al respecto el activista aclaró que tanto peca el usuario que se 'cuelga' de la red como el que soborna a empleados o a exempleados de la CFE para que la facturación sea menor, y la misma institución cuando hace cobros excesivos y no fundamentados.

"Esas personas saben la fecha en la que pasan los que hacen la lectura del medidor; se adelantan, lo arreglan, se van, vuelven a ponerlo, saben cómo hacer la técnica, y eso solamente una persona capacitada lo hace.

"Debe haber algo, además que entre ellos se conocen quién es fulano y quién es zutano, y esa casa no la tocan, o el ahijado de... Tiene que haber una relación 'allá arriba', si no, no hay apoyo", expresó Moncayo Parra.

Consideró necesario investigar si existen grupos dentro de la CFE que operan en la clandestinidad, ante los rumores de supuestas mafias de personal que traiciona la confianza de sus jefes.

"Se dice que existe la 'tropa', los que por ganarse unos pesos andan haciendo una chamba independiente. Obviamente deben tener 'arriba' a un respaldo para poder hacer ese tipo de anomalías, porque a un usuario normal le caen en eso y le hacen su historial de varios años atrás, pero a éstos nada más les hacen un arreglito y no tienen tanta bronca. Pero sí son fugas que están causando el quebranto de la Comisión Federal de Electricidad", subrayó.

Dijo que la CFE recibe una cantidad determinada de kilowatts y la distribución debe ir acorde con la facturación. Si los números no cuadran, el usuario cumplidor paga ese faltante, porque la casa no puede perder, indicó.

Admitió no tener elementos para afirmar que están existen mafias que hacen negocio con la electricidad de todos los mexicanos, pero opinó que sí se debería investigar a fondo y no desdeñar las quejas ni señalamientos hacia exempleados que conocen el manejo y lectura de medidores, pues ellos saben cuándo se realiza esa tarea y conocen al personal que sigue laborando.

Esas fugas deben absorberlas quienes atentan contra el patrimonio federal, no los usuarios cumplidos, aseveró.