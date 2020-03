Ante pandemia vendedores independientes piden ayuda

Trabajadores independientes de diversos rubros en el centro histórico de Veracruz pidieron ayuda al alcalde Fernando Yunes Márquez ante la incertidumbre por el coronavirus, y en respuesta les ofreció transporte de ida y vuelta a Xalapa, para que se quejen con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Así lo informó Mario Díaz Correa, representante de la Organización de Promotores Turísticos, Guías, Volovaneros, Chicleros, Raspaderos y Comerciantes del Malecón.

El lunes 30 de marzo por la mañana realizaron una manifestación que partió del Tranvía del Recuerdo al Zócalo de Veracruz y dijeron que al paralizarse la actividad comercial en el centro de la ciudad se les reduce y casi aniquila el trabajo a ellos.

La gran mayoría trabaja por su cuenta, sin un patrón que los respalde y sin eso no obtienen ingresos para sus familias.

Entre otros puntos pidieron al ayuntamiento de Veracruz el apoyo económico y despensas para subsistir mientras dure la pandemia del COVID-19.

"Platicamos con el alcalde Fernando Yunes Márquez y dijo que nos va a apoyar, pero va a tardar un poquito la ayuda. Nos va a proporcionar ahorita la ayuda para ir a Xalapa el miércoles allá con Cuitláhuac, con transporte, nos va a ayudar un poco con comida".

-Y allá qué van a hacer?

"Vamos a manifestarnos afuera del Palacio de Gobierno, vamos a pedir lo mismo. Somos entre 400 y 500 personas del primer cuadro, hay jefes de familia con niños, hay madres solteras que necesitan trabajo y no hay: vivimos directamente del turismo, y turismo no hay ahorita", indicó Díaz Correa.

CERRARÁN PLAYAS

El representante resaltó que el problema se recrudece ante el cierre de hoteles, bares y restaurantes; y dijo saber que este martes 31 la autoridad cerrará las playas.

"La playa la van a cerrar ahorita, yo pienso que mañana (martes 31). No va a haber entrada de nada de poder adquisitivo, monetario, para que los trabajadores puedan subsistir.

"El problema es ése, tenemos que entrarle, trabajar muy duro otra vez, mientras llegan los recursos que van a bajar, porque sí hay recursos", subrayó Díaz Correa.

Consideró fuera de la realidad decirle a quien vive al día que se resguarde en su casa, pues remarcó que no salir a buscar el sustento es dejar sin comer a su familia, a diferencia de los burócratas, quienes tienen garantizado su salario.

Confirmó que este miércoles 1 de abril deberán estar en el parque Ciriaco Vázquez a las 7:00 de la mañana para abordar los autobuses que los llevarán a Xalapa, para manifestarse afuera del Palacio de Gobierno y pedir al gobernador que los ayude.

NO A SAQUEOS

El vocero exhortó a la ciudadanía a no hacerle el juego a quienes promueven la violencia y la delincuencia, es decir a quienes mediante las redes sociales convocan a los asaltos en tiendas.

"No a los saqueos, por favor, no a los saqueos porque eso es mala imagen para Veracruz; y que no pierdan la calma, porque sí va a llegar la ayuda. Somos pacíficos", aseveró.