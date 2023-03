Ante lucha feminista, debe el hombre reconocer su nuevo papel: CCME

Es necesario trabajar en el reconocimiento del nuevo papel del hombre para poder ayudar a abatir la violencia hacia las mujeres, pues la lucha feminista solo se enfoca hacia el 50 por ciento de la población y también hay que hacerlo con la otra mitad, dijo Norma Alicia Ramírez Hinojosa , presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.

"Normalmente nuestra lucha feminista va muy enfocada a empoderar a las mujeres, pero también necesitamos trabajar en el aspecto de qué los hombres reconozcan su nuevo papel en la sociedad y de que no tiene que ser el tradicional, en donde se oprimía, se humillaba o se violentaba a las mujeres", manifestó.

Reconoció que en esta lucha los jóvenes también tienen un papel importante porque ellos son los que en su momento pueden ser el violentador o pueden ser la persona que trate con respeto a los demás.

"En ese sentido es muy recomendable que pudiéramos hacer círculos de masculinidades de los jóvenes. Ya hay algunas universidades que los están haciendo, también en algunas preparatorias, en donde se les está motivando a que ellos mismos se cuestionen que ese papel, que se le ha dado de violentador, no es un papel innato, no es algo con lo que nacieron, sino que han sido muchos los estereotipos culturales que han ido adaptando", agregó.

Explicó que no solo se trata de trabajar en las mujeres, sino también en los hombres.

"Trabajamos mucho ahorita el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres y de las niñas, pero solamente estamos hablando del 50% de la población que hacemos con el otro 50% de la población para que no contribuya a la violencia, pues también tenemos que darle información, redescubrirse que ser hombre no significa ser golpeador redescubrirse que la fortaleza no solamente es física", aseveró.

Subrayó que a veces en este activismo por el feminismo se ha olvidado al hombre.

"Esa mitad de la población es muy importante que participe y reconozca nuestros derechos, pero también que él se reconozca con derechos, derecho a educar a los hijos, derecho a ser sensible, qué pasa cuando un hombre es sensible qué le decimos: los niños no lloran, los estereotipos no nos ayudan porque entonces también al hombre lo encasillan de que es el hombre fuerte, de que es el proveedor, que no puede ser sensible; si se mete a la cocina le dicen mandilón, entonces tenemos que prevenir y educar a hombres y mujeres", concluyó.

