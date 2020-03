Ante contingencia comedores gratuitos cierran sus puertas

Con la finalidad de resguardar la salud y seguridad de las misioneras que apoyan en los comedores gratuitos de los "Hogares por el Amor de Dios", se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas, con lo que se dejan de brindar la comida a cerca de 600 personas en condición vulnerable.

"Cuando yo invité a las misioneras a ingresar a los 'Hogares por el Amor de Dios' no las invité a que yo las exponga al peligro de vida o muerte, entonces, tanto por la seguridad de los mismos parroquianos como de las misioneras, nos tuvimos que aislar, acatando las instrucciones del Sector Salud, cuya órden es el aislamiento", expresó la doctora, Yolanda Serrano, fundadora de esta Asociación Civil que brinda ayuda comunitaria desde hace varias décadas.

Esta dolorosa medida la han tenido que tomar por seguridad de las personas que acuden a comer y de las propias voluntarias, que en su mayoría son de edad avanzada, es decir, pertenecen al grupo vulnerable para contraer la enfermedad por COVID-19.

"Yo no puedo exponer a las misioneras, ellas han dado su vida para el servicio de los pobres, entonces, nada más estamos trabajando en los dos asilos, en el asilo de mujeres, en Lombardo y en el asilo de hombres, en Boca del Río", señaló.

En ambos lugares las puertas permanecen cerradas no entra nadie ni sale nadie.

"Mi deseo personal sería ayudar a todos, sobre todo a las personas de la calle, aquellos que no tienen a nadie, que carecen de hogar, pero no es posible en ese momento, precisamente porque nuestras autoridades sanitarias han dado esa indicación, entonces lo que hacemos es obedecer, pero estamos al pendiente de cualquier indicación para que en cuanto se puedan reanudar las labores, de inmediato hacerlo, pues en este momento, de no acatar las órdenes, cualquier persona que se contaminara me podría demandar con toda facilidad", explicó.

Agregó que milagrosamente la gente llama por teléfono para enviar su ayuda o sus aportaciones en especie para mantener los asilos.

"Únicamente van y dejan en la puerta las bolsas con la ayuda y en cuanto se marchan de inmediato salimos a meter lo que dejaron, es de esta forma como ha podido subsistir la gente en ambos lugares", agradeció.