Angélica quiere ser reina del Carnaval y representar a mujeres emprendedoras de la zona rural

Angélica Morfin Estrada, licenciada en Comunicación que se ha dedicado, desde el 2012 a empoderar y ayudar a las mujeres, sobre todo de la zona rural, de donde ella proviene, se inscribirá como candidata a Reina del Carnaval de Veracruz este jueves, luego de recibir el apoyo del pueblo, quien respondió a su llamado para ayudarla a reunir el dinero para el pago de la inscripción.

"Muchas de las reinas del Carnaval han sido de Veracruz y Boca del Río, y buscamos que también la zona rural de Tejería tenga presencia, así que mis amigas me lanzaron a mí y yo, dije que sí, porque me gusta el Carnaval, y sobre todo, me encanta la idea de demostrar que sí se puede, que si uno está llenita, si es mamá, que si ya se casó, que si ya pasó nuestro tiempo, el mostrar que todas podemos, quien quiera puede, solo hay que saber moverse, hay que buscar los contactos adecuados y es eso lo que quiero mostrar y lo voy a demostrar siendo reina del Carnaval 2023", manifestó durante su visita a Imagen de Veracruz.

La youtuber conocida como Angymorest, quien desde su canal de YouTube da consejos de belleza, hace reseñas de maquillaje, enseña cómo maquillarse fácilmente, brinda mini tips al respecto y habla de su pasión, la ropa de segunda mano, está lista para inscribirse este jueves.

"El jueves será el día en que me vaya a inscribir, seguramente habrá más candidatas que busquen inscribirse, pues muchas veces es una estrategia dejar la inscripción para lo último, en mi caso, no fue así, nos tardamos un poquito porque estamos juntando el dinero para la inscripción", confesó.

Aseguró que tiene muchas ganas de poner en práctica sus ideas y consejos, para lograr la corona, con muy poco dinero.

"Tengo muchas ganas de poder tomar un vestido de segunda mano y darle un segundo uso, una segunda vida y demostrar lo que se puede hacer con lo que ya hay, sin gastar tanto y sin dañar al medio ambiente, porque también muchas mujeres no se animan a participar porque consideran que no tienen el dinero suficiente para postularse", compartió.

Invitó a las reinas y ex reinas de las zonas rurales a sumarse a su proyecto, que quiere compartir con todos.

"Además de revivir un vestido de paca o de segunda mano, me gustaría invitar a las reinas rurales de la zona de Veracruz, a que se unan a esta noble causa y que me puedan prestar sus vestidos y darle ese honor, un segundo uso, dándoles su crédito y su agradecimiento por prestarlo y que no se use una sola vez, porque considero que un vestido de este tipo es una obra de arte y sería fabuloso volver a mostrarlo ante el público", manifestó.

Agregó que busca dar a conocer que con creatividad y la ayuda de la población, se puede lograr mucho.

"Yo quiero demostrar que hay muchas maneras, no solo centrarnos en que no se tiene el dinero y ya, sino, hay que saber moverse.

Reconoció que en Veracruz hay muchas mujeres que destacan por sus talentos y sus ganas de hacer las cosas, aunque sean muchas y al mismo tiempo.

"Hay mucha mujer chingona, que hacen las cosas bien, que estudian, que trabajan, que son multifacéticas y que logran superar todos los obstáculos para hacer todo lo que tienen que hacer al mismo tiempo, que encuentren la forma, el horario y puedan con todo para salir adelante", afirmó.

"Quiero decir que sí se puede, que ellas tienen la fuerza para seguir en sus objetivos y como mujeres unirnos y apoyarnos, tejer una red de mujeres que se apoyan, que se ayudan que se quieren", agregó.

Dijo que en los últimos días se ha enfocado en el boteo, y todo el dinero que ha reunido ha sido para la inscripción.

"Gracias, al apoyo de otras mujeres emprendedoras, no he pagado nada, me han apoyado con maquillaje, y en lo que pueden ayudarme. Me llena el corazón que llega gente a apoyarme, a ayudarme a botear, se siente bonito que alguien que no te conoce creen en este proyecto", agradeció.

Finalmente invitó a la ciudadanía sumarse al proyecto que busca compartir con todos y que lo hagan suyo.

"Quiero pedirle al público que me ayuden a llegar a mi meta, pero para que lleguemos todos, y decirles que quien se quiera unir a la causa es bienvenido, un peso o dos, todo para mí sirve, lo agradezco con el corazón, todo suma, ya sea acompañándome, compartiendo, con un peinado, maquillaje, lo que sea, sirve, gracias. Si les gusta esta idea, que se acerquen, las puertas están abiertas para recibir el apoyo de todos", concluyó agradecida.