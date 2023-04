Ángel dará vida a Jesús el Nazareno en viacrucis de Veracruz

Desde joven, Ángel de Jesús Aguilar fue muy participativo en las actividades de la iglesia. Ahora interpretará a Jesucristo.

Cuando sus padres lo asentaron como Ángel de Jesús no se les ocurrió que un día él le daría vida a Jesús el nazareno, y este viernes 7 de abril interpretará a Jesucristo y también cargará su cruz.

Ángel de Jesús Aguilar Zamudio tiene 29 años de edad y desde su niñez ha sido muy activo en la Iglesia.

En otras ocasiones había participado en algunas representaciones en la Catedral de Veracruz, pero nunca había dado vida al personaje de Jesucristo.

"Desde niño he participado en cuestiones de la Iglesia sí, aquí hice mi comunión, he estado en varios grupos de la Iglesia y ahora sigo en esto", comentó.

Sin embargo, nunca había surgido la oportunidad de dar vida a Jesús, hasta ahora, a través del párroco Julio Flores.

"El padre Julio me hizo el favor de invitarme a participar en la representación; no sabía bien todavía qué papel iba a hacer, hasta que llegué y se hizo la repartición de los papeles y me dijeron que me iba a tocar hacer Jesús y la verdad, me siento muy contento y muy agradecido por la oportunidad de poder representar este papel, la vida de alguien como Jesucristo, algo tan importante, tan valioso que tiene un significado", expresó Ángel, visiblemente emocionado.

Se lo confirmaron hace 2 semanas y ahora está en los ensayos. Dijo que es una oportunidad única, a la que le entregará lo mejor de sí. Es su compromiso.

"A pesar de que no son demasiados diálogos, son diálogos que creo que todos conocemos, incluidas las 7 palabras que se dicen en la crucifixión; entonces sí son diálogos que son enseñanzas que nos deja Jesús todo el tiempo, a lo largo del proceso de la pasión.

"Me dice el padre que la cruz va a ser grandota, bien pesadota, al parecer va a ser un poco más a mi tamaño, pero sí, para cargarla durante todo el recorrido del Viacrucis. No he tenido oportunidad de cargarla todavía; he estado ensayando con la que estoy ahora", dijo Aguilar Zamudio.

Remarcó que desde su niñez ha estado ligado al catolicismo y le agrada tomar parte en las representaciones religiosas.

No obstante, nunca había tenido una oportunidad así, admitió.

Dijo que el recorrido del Viacrucis empezará el viernes a las 9:00 de la mañana en la explanada de la Macroplaza del Malecón, por el Mercado de Artesanías, para terminar sobre Independencia y en la Catedral de Veracruz.

Ángel de Jesús se dijo emocionado y agradecido, con la responsabilidad de que tiene un mensaje a los jóvenes y a los adultos sobre lo que significa la Pasión y estos días santos.

"Es único transmitir este mensaje de lo que Jesús nos quiere enseñar a través de la Pasión, de lo que representa en la Semana Santa y la Cuaresma, lo que es el perdón.

Invitó a toda la gente a que participe, que asista, a que viva este momento", concluyó Aguilar Zamudio. Estimó una duración de casi 2 horas.

Foto: Heladio Castro.

/ct