Analiza PT alianza con Morena y Partido Verde para 2021

El Partido del Trabajo analiza las posibles alianzas estatales para 2021 con Morena y el Partido Verde Ecologista de México.

Juan Miguel Góngora, coordinador regional del PT, mencionó que la discusión será nacional y una vez que se determine presentarán a sus candidatos a alcaldes, a diputados federales y locales.

Concluyeron el proceso de reestructuración interna, renovando 212 coordinaciones municipales en el estado y actualmente se abocan a una campaña de afiliación.

"Somos respetuosos de las directrices que nos marca la coordinación nacional y si no hay alianza aunque nosotros quisiéramos no habrá por eso esperaremos a que nos indiquen desde lo nacional para poder empezar a movernos con los partidos que se puedan aliar en un mismo proyecto. Todavía se determinaría por diciembre, si la pandemia lo permite".

Por otro lado el coordinador regional del PT se pronunció a favor de la revisión de la subcontratación ya que son varios trabajadores quienes carecen de prestaciones y sueldos dignos.

Puntualizó que la práctica resta garantías laborales además que el PT fue el primer partido en proponerlo desde la Cámara Baja.

"Está propuesta abarca a todos los trabajadores, no nada más un sector. Todo lo que está bajo la subcontratación será beneficiado, las empresas ya no podrán tener esas prácticas. Todo se había hecho con una buena finalidad pero ya no hay antigüedad, prestaciones. Una empresa grande que subcontrata los trabajadores de base tienen un salario mejor que a la que subcontratan y todas esas prácticas que afectan al trabajador se tiene que acabar".

Confío en que proceda la reforma de la subcontratación para que los trabajadores tengan justicia laboral.