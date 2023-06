Ampliación del Puerto de Veracruz omitió presencia de arrecifes (+video)

En el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz se omitió la existencia de ecosistemas en la manifestación de impacto ambiental, entre ellos siete arrecifes sumergidos que se encuentran en la zona de obras. Leonardo Ortiz, doctor en Oceanografia Costera, dijo que se ocultó el Arrecife la Loma que está en la salida del diseño original del Puerto de Veracruz.

Es un arrecife que está a 14 metros de profundidad en un área donde transitan buques que tienen un calado de 20 metros. Sin embargo, son 18 arrecifes que están en la zona de impacto de las obras y que no se informaron en el estudio.

"Entonces era un riesgo para la navegación y que no mencionaron y aparte era un ecosistema de arrecifes sumergidos que no habían considerado a pesar que tenían la información de su presencia y no solo de ese sino de otros seis arrecifes cercanos a la obra y que son sumergidos".

El impacto ambiental de la obra como tal, ocultaba información con la que ya contaba el promovente de la obra, en aquel entonces la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Pero la nueva evaluación no actualizó el conocimiento, es decir, usaron la misma información de lo estudios de hace una década.

Advirtió que La Gallega se va a sedimentar y va a desaparecer a mediano o largo plazo. Lo mismo ocurrirá con el resto de arrecifes porque el daño será acumulativo.

"Hace una década no sabíamos que Veracruz contaba con un corredor arrecifal de 650 kilómetros que es la principal fuente de manutención de 15 mil pescadores, que hace a Veracruz el cuarto lugar en pesca. Es seguridad alimentaria y el Sistema Arrecifal Veracruzano actúa como reservorio de biodiversidad".

Insistió en que se sigue omitiendo información lo que generará que se pierdan ecosistemas que son importantes para la calidad de vida de las personas, seguridad alimentaria, fuente de empleos, entre otros.

Y es que se dio una nueva autorización de impacto ambiental con la misma información que el de hace 10 años.

