Proyecto de ampliación del Aquarium del Puerto de Veracruz lleva un avance del 70%

La elaboración del Proyecto ejecutivo para la ampliación y modernización del Aquarium del Puerto de Veracruz lleva un avance cercano al 70%, aseveró el procurador estatal de Protección al Medio Ambiente Estatal, Sergio Rodríguez Cortés.

Mencionó que se encuentran realizando los estudios correspondientes para la integración del Proyecto ejecutivo; de acuerdo con la última revisión que realizó el pasado martes, se lleva un avance de alrededor del 70% y espera que pronto se pueda presentar al Consejo de Administración del Aquarium.

"Hice una revisión y andamos ya en el Proyecto ejecutivo, digo son varios conceptos como la parte técnica, la parte ambiental, la parte de todos los estudios que se tienen que hacer de mecánica de suelos; pero en general yo creo que andamos en un 60, 70% de la integración del Proyecto ejecutivo. Estamos avanzando, cada semana hacemos revisión y creo que pronto vamos a presentarlo al Consejo de Administración".

En enero pasado, el procurador estatal de Protección al Medio Ambiente informó que el proyecto de ampliación y modernización del Aquarium del Puerto de Veracruz, el cual incluye un área para lobos marinos, iniciará este año con una inversión de 300 millones de pesos, obtenidos de ingresos propios del recinto.

Dicho Proyecto ejecutivo se realiza en base a un pre proyecto elaborado por estudiantes de Arquitectura de la Universidad Veracruzana región Xalapa, quienes ganaron un concurso convocado por la PMA para la ampliación y modernización del ahora llamado Aquarium del Puerto de Veracruz.

Convenio con Acuario de Mazatlán

Respecto al convenio de colaboración firmado con el Acuario de Mazatlán, Sinaloa, el titular de la PMA dijo que será en la próxima reunión del Consejo de Administración que se dé a conocer a detalle.

"Bueno ya pronto tendremos una sorpresa, no me gustaría adelantar nada, pero en el próximo Consejo de Administración ahí vamos a presentar no solo el avance del Proyecto ejecutivo, ya espero que esté terminado, sino también esta parte de los convenios para fortalecer las ideas que traemos para impulsar al Aquarium", dijo.

/lmr