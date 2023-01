Aquarium de Veracruz tendrá área de lobos marinos; obras inician este año

La ampliación y modernización del Aquarium del puerto de Veracruz, la cual incluye un área para lobos marinos, se realizará este año con una inversión de 300 millones de pesos, informó el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés.

Mencionó que ya cuentan con un preproyecto y se encuentran en la elaboración del proyecto ejecutivo para la ampliación y modernización del Aquarium del puerto de Veracruz, mismo que esperan entregar en tres meses a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que lo revise Inversión Pública y autorice los trabajos.

Rodríguez Cortés confirmó que el proyecto incluye un área nueva para lobos marinos.

Para este proyecto se prevé una inversión de 300 millones de pesos, los cuales se obtendrán de los recursos que ingresan al Aquarium. Recordó que cuentan con los 114 millones de pesos que dejó la anterior administración del Acuario de Veracruz.

Sergio Rodríguez Cortés

"Tenemos ya un estimado, yo espero que este año superemos los 300 millones de pesos de ingresos para, un acumulado tanto de este año que acaba de pasar como del que vamos a tener y creo que vamos a llegar a una inversión de 300 millones de pesos para remodelar, embellecer, modernizar el Aquarium.

"Es una mezcla porque tenemos recursos que no hemos tocado desde la admisitración pasada, con recurso de la Procuraduría pagamos las liquidaciones, el gasto corriente y operativo del acuario, entonces lo que nos dejó la administración pasada no lo tocamos, 114 millones, más 60 millones que hemos ingresado en estos meses que no hemos tocado tampoco".

PMA regala a niños

El procurador de Protección al Medio Ambiente fue entrevistado en las oficinas de la dependencia donde este martes recibieron a cerca de 5 mil niños de diferentes municipios del Estado, quienes recibieron regalos y visitaron el Aquarium este primer martes gratuito del año.

"En asistencia llegamos a casi 5 mil personas foráneas y cerramos en 7 mil asistentes para el día de hoy en el Aquarium, vienen más o menos 27 municipios del estado de diferentes zonas".

Respecto al periodo vacacional Guadalupe-Reyes, dijo que cerraron con muy buena asistencia, con el ingreso de más de 2 mil 500 personas al día.

/fp