AMOTAC denuncia extorsiones por parte de la Guardia Nacional en Veracruz

Transportistas adheridos a la Amotac se manifestaron para denunciar supuestas extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional en Veracruz.

La manifestación se realizó la sede de la Guardia Nacional de la Cabeza Olmeca en la ciudad porteña.

Valentín Romero Trujillo, delegado de la zona centro de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, señaló que presuntamente en ocasiones les piden dinero y si no se los dan son infraccionados con multas fuera de la realidad, la última multa fue por 50 mil pesos supuestamente por no usar el cinturón de seguridad.

"No es el primer caso, tenemos varias quejas de los demás compañeros de varios agremiados de Amotac y sinceramente nosotros no vamos a solapar eso, no estamos de acuerdo, estamos siendo más extorsionados por parte de las autoridades, hay cosas más importantes y que se pongan a trabajar, que pongan seguridad en las carreteras".

Exigieron mesas de trabajo con la Guardia Nacional, ya que las quejas y exigencias son muchas. Los transportistas exigieron que los elementos de seguridad dejen de pedir sobornos debajo de puentes o en curvas.

Denunciaron que la Guardia Nacional está cometiendo supuestamente los mismos actos de corrupción que solía llevar a cabo la extinta Policía Federal de Caminos.

"Los transportistas están trabajando de manera legal, no andan mal, Amotac apoya al hombre-camión, tenemos varios reportes de la extorsión de la Guardia Nacional, ya los compañeros ya se cansaron de tanto abuso que existe, con el cambio de la Federal de Caminos se buscaba quitar a las ratas, pero vemos que con la Guardia Nacional llegaron más".

Aseveró las extorsiones van desde los 500 hasta los 3 mil pesos para dejarlos transitar y en caso contrario son los elementos de la Guardia Nacional los multan sin ningún tipo de razón.

