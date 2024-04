AMLO supervisa obra de la casa museo de Benito Juárez en Veracruz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una visita de supervisión a los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la casa museo de Benito Juárez. Antes de su compromiso en Antón Lizardo, municipio de Alvarado, el mandatario hizo una parada en el histórico inmueble que una vez albergó al presidente Juárez.

Saliendo del hotel donde se hospedó el 20 de abril, AMLO se dirigió al cruce de las calles Manuel Gutiérrez Zamora y Francisco I. Madero. Este lugar, que sirvió de residencia a Juárez en el siglo XIX y posteriormente como la escuela preparatoria Instituto Patria, está siendo restaurado para convertirse en un museo.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y otros funcionarios, incluida la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto, el presidente recibió detalles sobre el avance de la obra. El edificio, a dos cuadras del Zócalo de Veracruz, es un monumento histórico según un decreto presidencial de 2004.

Aunque la restauración aún no está completa, el inmueble no muestra el deterioro común en otros edificios históricos de la zona. Ante esta obra, López Obrador no ofreció detalles específicos, pero prometió volver, haciendo énfasis en preservar este sitio de importancia histórica para el disfrute y educación de futuras generaciones, expresando su cariño por la región.