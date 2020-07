En Veracruz no se observó el regreso de la fauna silvestre durante la emergencia sanitaria como en otros lugares debido a que las personas no respetaron el confinamiento.

Sergio Armando González Ramírez, presidente del Comité de Vigilancia Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente, señaló que hay sitios donde pudo observarse hasta especies que se consideraban extintas pero en la conurbación esto no ocurrió porque las personas no dejaron de salir.