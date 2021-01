Alumnos del Itboca exigen destitución de presidente del Consejo Ejecutivo

Alumnos del Instituto Tecnológico de Boca del Río se manifestaron afuera de las instalaciones para exigir la salida de Josué Luna, presidente del Consejo Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, quien respaldó a la Dirección del plantel para que cobre la misma inscripción que el semestre pasado, esto es mil 600 pesos.

Los estudiantes lo desconocieron como su representante al argumentar que concluyó su periodo al frente del comité en 2019.

"Ha hecho mucha corrupción durante este tiempo por eso pedimos que se vaya y que se abra la convocatoria. Lleva desde 2019 y supuestamente hace mucho pero no hace nada. Está en un lugar que no le pertenece pero tiene el apoyo del director, es ex alumno de la escuela".

Exigieron que se abra la convocatoria para renovar al Consejo Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, pues no se sienten representados por quienes lo integran.

Además que supuestamente les cobraron dinero a quienes deseaban titularse de inglés.

"Pedimos que se llame a Pablo Castillo, el presidente que convoca a todos los representantes de los consejos. Ahorita por pandemia no han cambiado pero debe haber votaciones. Que se haga el cambio de presidente de inmediato si quieren sin votaciones. Luna está en un lugar que no le pertenece pero no se retira porque tiene el apoyo del director".

Los jóvenes insistieron en que los directivos deben otorgarles un descuento a la inscripción pues las condiciones no permitirán que todos los alumnos se reincorporen a clases.

Mencionaron que la pandemia dejó sin empleo a muchas cabezas del hogar y es necesario que les otorguen una tarifa más baja en el plantel.

Los jóvenes se plantaron afuera del Instituto Tecnológico de Boca del Río y gritaron consignas como "fuera Luna".

Y es que el joven acompañó al director del ITBOCA, Jaime de Jesús Cañas Ortega, en el anunció del cobro de la inscripción.

Los estudiantes inconformes insistieron en que deberían cobrarles mil 300 pesos.