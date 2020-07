Alertan sobre casos de coronavirus en oficinas del Poder Judicial de Veracruz

Las instalaciones del Poder Judicial en Veracruz son de alto riesgo de coronavirus y aunque no se ha notificado en forma oficial, se sabe de algunos decesos de personal, alertó Vicente Octavio Pozos Marín presidente del Foro de Licenciados Especialistas Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.

Dijo que el Poder Judicial de la Federación informó a la estructura federal y a las estatales que deben tener instalaciones bien ventiladas, pues al estar cerradas y con equipos de aire acondicionado, aunado a la concentración humana, aumenta el riesgo de contagios.

Sin embargo, en juzgados federales y estatales, fiscalías, salas de juicios orales y otras oficinas, se incumple esa disposición sanitaria, además de no ser una regla generalizada usar cubrebocas, caretas, gel antibacterial y jabón para el lavado de manos, señaló.

Dijo que el diseño de algunos edificios no abona a la sanidad ni a las características climáticas de ciudades calurosas como Veracruz.

"En el puerto de Veracruz la Ciudad Judicial que se ubica en la calle Santos Pérez Abascal, en la colonia Ortiz Rubio, tiene una estructura de cristal, sin ventanas, lo que impide la ventilación y el paso del aire en una zona alta y con muchas rachas de viento.

"Si falla el equipo de aire acondicionado las oficinas se convierten en un infierno porque no hay ventilación, a falta de ventanas", advirtió Pozos Marín.

En ése y otros edificios hay oficinas reducidas en las que se amontonan las personas, pues no guardan la debida distancia, no se protegen y están muy expuestas a contagiarse de COVID-19 cuando regresen a laborar.

En su opinión, ésos y otros factores inciden en el avance del coronavirus y en que el estado de Veracruz tenga cada vez más personas enfermas.

Sin mencionar nombres ni cargos, dijo saber que en instalaciones del Poder Judicial en la entidad ya se han registrado casos de coronavirus en incluso defunciones.

Mencionó que en fecha reciente falleció una persona del sexo masculino, de la Fiscalía Regional de Veracruz que se ubica cerca del Aeropuerto 'Heriberto Jara Corona' y una mujer adscrita a oficinas de Coatzacoalcos.

Aclaró que no son los primeros casos ni los únicos, pero entendió que no se haga público para no causar pánico.