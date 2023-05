Alertan por "coyotes" en trámites del Infonavit

En cada entidad federativa del país se suman cada mes al menos 90 nuevas familias agraviadas por desarrolladores no confiables, alertó Rodolfo Alcántara González, presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, al llamar a que se acuda a las financieras confiables para evitar sorpresas.

"Son malas prácticas que no están regularizadas, no son desarrolladores que de alguna manera estén constituidos legalmente, es algo que no debería existir, que no tiene ninguna garantía jurídica ni de ningún otro tipo ni cuentan con servicios.

"Los engañan, les piden un enganche de 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos, y ellos se dejan llevar", explicó Alcántara González.

Dijo que se han acumulado hasta 7.2 millones de casos en todo el país al paso del tiempo.

Sugirió a los trabajadores que desean utilizar el crédito para vivienda que se acerquen a un instituto como es el Infonavit, la banca privada o mejor aún, cerciorarse de que las casas que les ofrecen cuenten con las garantías de ley, para que sean susceptibles de traslación de dominio y que cuenten con seguros de siniestros.

Admitió que se ha enterado de casos en que se defrauda al trabajador, pero dejó en claro que la Canadevi no tiene injerencia ni atribuciones para intervenir porque es un organismo privado, no del gobierno.

Recomendó a las víctimas de fraudes acudir a la autoridad competente. En el caso de desarrolladores que quebraron, se fueron y abandonaron a su suerte al comprador de vivienda, dijo que ya no existen esas prácticas.

Aseguró que hoy en día el Ayuntamiento y el estado ponen muchas restricciones a los desarrolladores, para que no se repitan esas prácticas del pasado.

Foto: Wenceslao Fuentes.

/ct