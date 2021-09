La escuela se ubica en la calle Revillagigedo No. 2549 y los ladrones se llevaron el cableado eléctrico, la tubería de cobre y dejaron a la escuela sin servicios básicos, además de robarse equipo de cómputo.

"Empezaron con el jardín de niños que está aquí en la esquina, lo desvalijaron y lo vandalizaron completamente, después se pasaron con la escuela de junto que también se robaron cableado, tuberías, lavabos, todo se lo robaron. Aquí han venido por partes, se llevan el cable, las tuberías".

El plantel educativo no volvió a clases presenciales debido a que no cuentan con electricidad pero también se robaron la bomba de agua.

"En junio y agosto se metieron una vez y ahorita van 3 días consecutivos que se están metiendo a la escuela, ya el portón está muy endeble. Se robaron el cable y también la tubería de cobre que me acaba de instalar Espacios Educativos y eso que aún no me entregan la obra, además me rompieron el tinaco".

Exhortó a las autoridades para que implementen operativos de seguridad y se castigue con todo el peso de la ley a los delincuentes.