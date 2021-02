Alcalde de Medellín se registró como precandidato a la diputación

Buscando representar una vez más a los medellinenses para continuar con la transformación del municipio, Hipólito Deschamps Espino Barros, acudió al Comité Directivo Municipal de PAN en Medellín de Bravo para registrarse como precandidato a la Diputación Local Distrito XVII.

Al señalar que dentro del PAN existe una democracia viva, Hipólito Deschamps Espino Barros, dijo que él se compromete a que si los votos al interior del partido no lo favorecen, caminará con el candidato o candidata del PAN o de la alianza que sea elegido y pedirá el voto para él o ella.

Así mismo destacó los logros alcanzados como presidente Municipal de Medellín de Bravo durante los últimos tres años y pidió a la militancia panista, en particular a los aspirantes en esta contienda interna que deben dejar a un lado los intereses personales.

"Debemos dejar a un lado nuestros intereses personales, que no nos metamos a una contienda para después señalar que no se le dio la oportunidad y que por alguna razón personal se tiene que ir a otro partido o ir apoyar a otro proyecto político que no sea de Acción Nacional", precisó.

Por ello lanzó un reto: "a todos los aspirantes, porque va haber una votación interna, y el que gane, ganará de manera democrática; hoy reto a todos los aspirantes de Acción Nacional, que sea cual sea el resultado, acepten el resultado como tal y que caminen de la mano con el candidato ganador", enfatizó.