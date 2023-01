Ajuste presupuestal en UV afectaría proyecto en ex penal de Allende (+Video)

La reducción presupuestal de la Universidad Veracruzana para el año 2023 tendrá algún impacto en programas, pero no afectará a los programas de estudios en la conurbación Veracruz-Boca del Río, aseveró el vicerrector regional Rubén Edel Navarro.

Sin embargo, no pudo asegurar que no impacte al proyecto educativo en el antiguo Penal Ignacio Allende, pero dijo la decisión no le compete a él, sino a la Legislatura.

Cabe recordar que mientras el presupuesto estatal para la UV en el año 2023 quedó en 5 mil 844 millones de pesos, inferior a los 5 mil 884 millones de pesos asignados en el 2022.

Aunque no precisó el monto correspondiente a la región Veracruz-Boca del Río, el vicerrector resaltó que sí habrá un impacto no en los programas educativos sino en otros, como el caso del edificio que ocupó el Penal Allende en la avenida Allende.

"El presupuesto asignado no corresponde al 4 por ciento [...], al igual que cualquier otra Universidad que no se asigna el presupuesto esperado, esto impacta en la generación de nuevos proyectos", señaló Edel Navarro.

No obstante, reconoció que la Universidad Veracruzana siempre busca abrir nuevos espacios para incrementar la matrícula y recalcó que en la Vicerrectoría a su cargo no se ha dejado de generar nuevas ofertas.

Se buscan opciones

Destacó que en el Posgrado hay un incremento de 15 por ciento en la matrícula, y con el mismo presupuesto del año pasado.

"Con esto quiero decir que no nos detenemos en generar nuevos espacios", puntualizó el vicerrector.

Admitió que no se puede pensar en un proyecto de Facultad de Artes para el antiguo Penal Ignacio Allende.

"En relación al estatus de esto que me preguntan, ustedes saben que ésa es una decisión que está en el Congreso, y que vamos a ser muy respetuosos de esos procedimientos, para poder visualizar una siguiente etapa al respecto", aseveró Edel Navarro.

Dejó en claro que no hay presupuesto que alcance, y se tendrá que analizar la situación respecto del proyecto para instalar la Facultad de Artes en el edificio de Allende entre Cortés y Canal.

"Ustedes me acaban de preguntar de qué manera impactaría está no disposición de recursos en los nuevos proyectos.

"Dentro de todos los proyectos estratégicos nada más sería uno, particularmente para la región Veracruz", subrayó el vicerrector.

Recordó que al inicio se hablaba de que el proyecto podría arrancar con 30 millones de pesos, pero sólo para la primera etapa.

