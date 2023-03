Airbnb y hospedajes irregulares, en la mira de hoteleros de Veracruz

Los hospedajes que se ofrecen en plataformas digitales no cumplen con las regulaciones y podrían generar un mal sabor de boca a los huéspedes, cuando al llegar no se encuentren con lo que les prometieron, advirtió Santiago Caramés Chaparro, presidente de Promoción de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz.

En Veracruz y Boca del Río son cerca de 10 mil habitaciones formales pero hay al menos 18 mil que se ofrecen en la informalidad o en plataformas digitales. Dichos cuartos no cuentan con regulación o protocolos de protección civil que podrían implicar un mal servicio para el cliente.

"Son informales porque hay empresas que brindan servicio de hospedaje y se llaman hotel u hostal pero no cumplen con cierta reglamentación como ocurre con los hoteles establecidos. Regularmente los que pertenecen a la asociación están legalmente establecidos y cumplen con lineamientos y reglas que deben cumplir".

Sin supervisión

Agregó que muchos empresarios no se afilian a organismos para no cumplir con reglamentos o impuestos. Por ejemplo los informales no cumplen con la licencia de funcionamiento del municipio.

Puntualizó que es necesario que el gobierno intervenga y regule a los establecimientos ya que ellos no tienen exigencias y sus impuestos son menores mientras que los formales tienen mayores obligaciones.