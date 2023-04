Aguas negras en zona de mercados de Veracruz, mala imagen para el turismo

Qué tal mis carnales, una de las quejas que se ha vuelto muy recurrente en Veracruz es la fuga de aguas negras... ¿A poco no huele a caño gran parte de Veracruz?, más la zona de mercados.

En esta temporada de vacaciones por Semana Santa me dio harta pena ajena, pues comerciantes me contactaron en la "Línea Justiciera" para que me echara una vueltecita, pues es precisamente en esta época cuando la zona de mercados se llena de visitantes que para ahorrar y conocer la gastronomía local acuden a la zona de alimentos en los mercados, pero es una vergüenza que tengan que llegar brincando charcos de aguas negras y escurrimientos con olores nauseabundos, no es una experiencia agradable comer mientras huele asquerosa la zona.

"Las familias llegan pero con cara de fuchi, casi ni quieren tocar la mesa por el olor tan desagradable por los escurrimientos en la zona, desafortunadamente regresan a sus ciudades y no nos recomiendan, es una mala imagen que se llevan de nosotros", dijo una vendedora de picadas.

Así es mis carnales, la flota de fuera se regresa a sus lugares de origen ahora sí que "con un mal olor de nariz", urge que el Ayuntamiento de Veracruz se ponga las pilas, limpie y reemplace tuberías, pues este es un problema de hace muchísimos años y nomás nadie le entra en serio, todos los alcaldes o alcaldesas repiten lo mismo, "es un proyecto millonario y no tenemos tantos recursos", no pos para eso sí son buenos.

Y en las colonias pasa la mismo, por ejemplo en Dos Caminos hay un escurrimiento de aguas negras que se ha vuelto insoportable para los vecinos, pues los autos que pasan por el lugar salpican a la gente que camina sobre las banquetas.

La fuga se encuentra en la calle Madre Selva, dicen los quejosos que ya han entregado oficios al Ayuntamiento desde hace meses y es la hora que nadie acude a repararlo... Y antes de que el Ayuntamiento diga eso no me toca, sí debería canalizar las quejas a quien sí, y no solo ignorar a los veracruzanos y tirar sus oficios a la basura.