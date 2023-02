Aduana de Veracruz, la más 'tecnológica' del país

Se ejercen mil 650 millones de pesos para la construcción de la nueva aduana del Puerto de Veracruz, misma que contará con tecnología de punta para tener un despacho más ágil y más seguro, señaló José Luis Valencia Montano, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en Veracruz.

Explicó que la revisión física será menor, pues la tecnología de punta permitirá conocer en que condición ingresa la mercancía. A finales de 2023 podría entrar en funcionamiento la Nueva Aduana del Puerto de Veracruz y será la más moderna del país.

"Permitirá agilidad en el despacho de mercancías, la seguridad será también otro aspecto porque no habrá intrusión a la mercancía, o sea no revisión física, será a través de tecnología de punta que se realicen revisiones cromatográficas, revisiones de partículas para identificar que mercancía es, como viene y saber si necesita revisión en particular".

No habrá despidos

Con la tecnología no intrusiva de revisión aduanera se acortarán los tiempos de despacho sin que signifique recorte de personal. Es decir, en lugar de durar 4 o 5 días los despachos tardarán hasta 3 días lo que reducirá costos operativos.

Seguirán manejando Rayos Gamma, Rayos X, dispositivos que miden partículas para detectar mercancías ilícitas y en general será tecnología de punta, como parte de la evolución acordada con la Organización Mundial de Aduanas.

Valencia Montano aclaró que la Aduana de Veracruz es segura pero la capacidad de operación está rebasando la capacidad de servicio y por ello urge la nueva instalación.

"Con el uso de tecnología en los procesos de despacho aduanal reducimos corrupción, tiempos de revisión y aumentamos la seguridad del país detectando con mayor exactitud las mercancías".

Afirmó que Veracruz contará con la aduana más tecnológica del país para brindar servicio con mayor capacidad a importadores y exportadores.