Acusan negligencia y maltrato animal en escuela de entrenamiento para perros en Boca del Río (+Video)

La propietaria de Manolo, solicitó a las autoridades que se investigue supuesta negligencia y maltrato animal en una escuela de entrenamiento para perros de la ciudad de Boca del Río.

Ximena Salgado Díaz, dueña del cachorro de ocho meses, dijo que en febrero de este año ingresó a su mascota a la escuela que se ubica en Costa Verde, sin embargo, no le daban noticias de su perro y cuando fue a buscarlo lo encontró operado y con daño permanente en el ojo.

Por dicha situación denunció ante la Fiscalía Especializada y se inició la carpeta de investigación 981/2023. Y es que la escuela argumentó que el perro tenía parásitos, pero lo operaron sin autorización. Es decir, llevaron al can a una veterinaria y se hicieron pasar por los propietarios para que lo intervinieran.

"Tomamos la decisión de ingresarlo a la escuela de entrenamiento ubicada en Costa de Marfil número 157 en Costa Verde. Era un entrenamiento de seis semanas de duración.

"Ellos me mandaban videos de Manolo, yo venía a tomar clases con él y de repente me inventaron que Manolo tenía parásitos en los ojos, pero para que ingresara a la escuela me pidieron tenerlo en perfecto estado de salud y vacunado".

El diagnóstico fue una herida en el ojo con objeto punzocortante. Está a punto de perder el ojo y que el problema le avance al otro, debido a la lesión. Ella econtró al perro deshidratado, no comía y en condición deplorable por el dolor.

"Mi perro fue sometido a traumatismo y mucho dolor. Él está internado y estas personas no se hacen responsables.

"Nosotros fuimos a las instalaciones y había dicho que se haría responsable pero después al ver las cuentas dijo que no y que lo denunciara porque no iba a proceder nada porque no era el primer caso".

La propietaria ya gastó 20 mil pesos y la operación y tratamiento tendrá un costo de 15 mil pesos o más, porque requiere un trasplante de córnea, sin embargo, la dueña del cachorro exhortó a tener cuidado con las mascotas ya que supuestamente no es el único caso.

