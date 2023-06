Acusan inundaciones y maleza en laguna Lagartos

Vecinos de la laguna Lagartos, ubicada al norte del municipio de Veracruz, señalaron que los trabajos de limpieza que realiza el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), son superficiales y se requiere de dragar, extraer tierra a mayor profundidad para evitar las constantes inundaciones en la zona, así como retirar maleza que aún queda en este cuerpo de agua.

Quienes hacen uso de este espacio para realizar ejercicio o caminan por la zona a diario, afirmaron que los trabajos de extracción de lirio y maleza no se hicieron como corresponde ya que aún hay espacios por limpiar y retirar, como se observa en el extremo colindante de la avenida Veracruz y la calle Playa las Gaviotas, los cuales les han comentado ya no se limpiaran.

"Ahorita que están sacando la tierra que amontonaron, pero aparte le falta todavía sacar más tierra porque lo que hicieron fue darle un mantenimiento de limpieza de hierva por encima. Sacaron todo lo que más pudieron de hierba, de lirio, de toda la maleza, pero faltó dragar.

"Hace falta dragar, eso ya no lo hicieron y eso quedaron; yo estuve en una reunión que hicieron, quedaron de dragar la laguna y se ven montículos, eso quiere decir que con un poquito que baje el nivel de la laguna, que me estaba comentando uno de los encargados que bajó 45 centímetros el nivel de la laguna, pues ya se ve toda la tierra y se ve mucho más, como si no le hubieran hecho nada", dijo Juan Morales Soto, vecino desde hace más de 40 años en esta zona.

Importancia

La laguna de Lagartos forma parte del Sistema de Lagunas Interdunarías de la ciudad de Veracruz, declarado sitio Ramsar por la Organización Mundial de Protección y Humedales Ramsar, en febrero de 2005.

Una investigación de la doctora Clorinda Sarabia Bueno, señalaba que en 2005 había 18 lagunas interdunarías en Veracruz que conformaban el sitio.

Entre los servicios ambientales que proporcionan están el control de inundaciones, hábitat de aves y vida silvestre, fertilización del suelo, incremento en el valor de propiedad, entre otros.

Juan recuerda que hace cuatro décadas, cuando llegó a vivir a la zona, esta laguna tenía un nivel de agua más elevado, había muchas especies acuáticas, como peces, camarón, tortugas y aves.

"Cuando yo llegué acá era una laguna muy preciosa, tenía mucha agua y lagartos, tenía tortuga, peces, camarón, de todo y fauna silvestre. Resulta que, con el paso del tiempo, la urbanización y todo, la laguna obviamente se va deteriorando, se va contaminando, las descargas de aguas residuales, las de aguas pluviales, llenan de basura, se va azolvando y por consecuencia se nos va enmontando", comentó.

Rodeada por las colonias Playa Linda, Las Brisas y Reserva Tarimoya I; vecinos lamentan que las autoridades no muestren un compromiso real por rescatar y preservar esta y otras lagunas de la ciudad, al referir que cada administración se tiran la bolita autoridades municipal y estatal para su limpieza y dragado, sin concretarse estas acciones cada año.

Desde antes de la pandemia, en 2020, la laguna Lagartos no había sido intervenida para el retiro de lirio, maleza y dragado, por lo que, en este periodo en varias ocasiones, es especial en temporada de estiaje, llegó a alcanzar bajos niveles de agua, observándose el suelo erosionado.

El abandono de la laguna generó incluso la confrontación de diputados locales, federales con el gobierno estatal.

Trabajos de limpieza

En febrero pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en compañía del titular de la PMA Sergio Rodríguez Cortés, realizaron un recorrido de supervisión de los trabajos de limpieza y conservación que iniciaron ese mes.

A través de un boletín del gobierno estatal, se informó que los trabajos de recuperación tendrían una duración aproximada de tres meses y una inversión de 16 millones de pesos, cabe señalar que esta inversión también incluye la intervención en las lagunas Las Conchas y Tarimoya, en el puerto de Veracruz.

"La superficie de 16.35 hectáreas en la Lagartos se encuentra infestada en un 98 por ciento de lirio acuático, el cual reduce los niveles de oxígeno y el espejo de agua, propicia la muerte de peces y la pérdida del ecosistema, aumentando el riesgo de enfermedades en la población", informó la autoridad estatal.

Los trabajos incluso generaron cierta guerra de declaraciones, pues al inicio de los trabajos el diputado local del PAN, Miguel Hermida, refirió que dichas acciones iniciaron tras el llamado que realizó al exponer la situación de la laguna vía redes sociales, lo que el gobierno rechazó en su comunicado.

Se informó que el saneamiento consiste en retirar la vegetación invasora mediante maquinaria especializada y con la biorremediación de microorganismos unicelulares, con arqueas, aplicando una barrera orgánica que gradualmente controlará la proliferación de algas.

A más de tres meses de haber iniciado los trabajos de limpieza en la laguna de Lagartos, vecinos externan su preocupación por considerar que no se realizó el retiro de toda la maleza y lirio que hay en el cuerpo de la laguna, si bien reconocen ya se puede observar una recuperación en el nivel de agua y más limpia.

Comentan que ya no continuará el retiro de esta maleza pues se han llevado la maquinaria que utilizaban y solo llegó maquinaria para retirar la tierra extraída y amontonada a lo largo de la laguna.

"Todo eso ya no lo siguieron escarbando, no limpiaron bien y creo que ahí ya se quedó, según escuchamos que ya no se puede, pero no entendemos por qué", comentó Guadalupe Ruiz, vecina de la zona al señalar la maleza que queda en orillas del lado de la avenida Veracruz.

Agregó que un grupo de vecinos, aproximadamente de ocho a 20 personas, acuden los domingos a realizar limpieza alrededor de la laguna, recogen basura y chapean, cada domingo acuden a diferentes secciones; sin embargo, señaló es un trabajo que solo realizan en la pista y bordes, además de ser muy extensa esta laguna.

Esta labor la realiza un pequeño grupo de vecinos desde hace aproximadamente 10 años, sin apoyo de autoridad municipal ni estatal.

Subrayaron la importancia de mantener chapeada y limpia de maleza la laguna, debido a que cuando esta alta impide la visibilidad, convirtiéndola en una zona insegura, mencionó la señora Ana Leonor.

Aunque hay incertidumbre sobre el retiro del resto de la maleza que queda en el cuerpo lagunar, piden a la autoridad realizar trabajos de limpieza y retiro de tierra al menos al año.

Reiteraron la importancia de dragar esta laguna, ya que, con las recientes lluvias en el puerto, de nueva cuenta se inundaron calles aledañas a la colonia Playa Linda.

Insistieron en que no se politice y haya más consciencia de las autoridades para realizar los trabajos de mantenimiento que requiere.

"Nosotros apoyamos al gobierno que se esté aplicando, sea Morena, sea priísta, sea panista, si vemos que un gobierno está funcionando, pues a ese lo apoyamos porque para eso se ponen los gobiernos para apoyar al pueblo, para que el pueblo esté bien, que tenga todos sus servicios, verdad. pero si nada más es cuando hay elecciones, hay un movimiento que se nota como que es parte de lo mismo", dijo Juan Morales.

Recientemente la PMA informó que los trabajos de rehabilitación en esta y las otras dos lagunas están en la última etapa; los trabajos de la fase inicial fue el retiro de lirio, extraer el sedimento y remover la tierra.

El siguiente paso es la incorporación de microorganismos y el embellecimiento de las áreas verdes, esta última acción colabora el gobierno municipal.

