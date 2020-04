Acusan en Hospital General de Veracruz falta de equipo contra COVID-19

Trabajadores del Hospital General de Veracruz acusaron que la institución no les ha entregado los insumos que fueron donados para protegerlos de coronavirus por lo que siguen comprando sus propias herramientas.

Solicitaron una explicación ya que también les dieron ventiladores y se desconoce donde fueron colocados.

"El hospital ha recibido donativos como para abastecer a su personal completo y hoy resulta que no hay insumos. Que debemos comprarlos. Tenaris Tamsa y Publex donaron material diverso pero lo peor no es que ese material no aparece".

Por temor a represalias pidieron omitir sus nombres, sin embargo, se dijeron preocupados pues siguen expuestos ante la enfermedad, ya que podrían contagiarse fácilmente.

"Desaparecieron los ventiladores que es lo que más se va a ocupar y estamos totalmente expuestos".

Desde oficinas centrales se autorizaron guardias a administrativos de área de gobierno para trabajar 3 días una semana y 2 la otra pero no se ha cumplido cabalmente la indicación.

Los medicos residentes tampoco tienen el material necesario para tratar con el paciente.

"Hoy que pedimos nos surtieran el stock de material preventivo no hay, desapareció. Hacemos malabares para medio comprar nuestras cosas pero como ya sabrás cubrebocas no hay en ningún lado".

Pidieron que se proteja también al personal administrativo de las áreas criticas pues manejan expedientes y recorren el hospital.

Además el personal de limpieza tampoco cuenta con insumos para protegerse de contagios.

Advirtieron que los pacientes del Centro de Atención Ambulatorio para la Atención y Prevención del SIDA e infecciones de Trasmisión Sexual (CAPASITS) tampoco serán atendidos.

"Está bien que el covid -19 es una enfermedad grave pero no pueden dejar morir a los pacientes de cáncer y VIH a capricho".