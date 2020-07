Acusa regidora porteña a directores del Ayuntamiento por minimizar trabajo de ediles

La regidora porteña Ileana Ramírez Domínguez acusó a directores del Ayuntamiento de Veracruz de minimizar trabajo del cuerpo edilicio.

Dijo que a pesar de haber solicitado que el trabajo de los regidores fuera tomado en cuenta por los directores y el alcalde del Ayuntamiento de Veracruz, en redes sociales n

uevamente han sido desdeñados su labor.

Acusó directamente al director de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural.

"Como coordinadora de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, convoqué a una reunión virtual para que el director, M.V.Z. José Vicente Ramírez Martínez, rindiera un informe de las actividades y entregas de apoyos realizadas como parte de su encargo. Lamentablemente, el director no acudió a la cita y, tres horas antes mediante oficio, avisó: ´debido al confinamiento que estamos viviendo hoy en día y los casos tan cercanos de contagios que hemos tenido, me veo imposibilitado a conectarme a su videoconferencia por las limitantes que tengo en este momento en mi domicilio´. Solo envió reportes escritos. De esta manera, demuestra una vez más su falta de atención y respeto hacia esta comisión y con la ciudadanía, lo que suma a otros eventos a los cuales no hemos sido convocados".

Apuntó que debe de aplicarse la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues los directores están en escala jerárquica, por debajo de los regidores.

"En una ocasión le pedí al regidor de la comisión de Tránsito (Antonio Salazar) interviniera en un tema, y la verdad me dijo que él no podía hacer nada, que no le hacían caso".

Pidió que los regidores sean tomados en cuenta y que los convoquen a las actividades del ayuntamiento.