Acusa candidato Enrique Trejo a exalcalde Marcos Isleño de posibles represalias

El hasta ahora aspirante a la candidatura a la alcaldía de Medellín de Bravo por el partido Morena, Enrique Trejo Morales, dijo que no continuará en esa carrera interna y responsabilizó al exalcalde Marcos Isleño Andrade de cualquier cosa que le pase a él o a su familia.

Cabe recordar que el martes 8 de diciembre del año 2020 en entrevista, el declarante expresó su oposición a la posibilidad de que Isleño también busca la candidatura en el marco de la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista.

En esa ocasión, a pregunta expresa sobre la posibilidad de que Marcos Isleño fuera candidato a la alcaldía medellinense en el marco de la alianza tripartidista, respondió:

"La alianza es con el pueblo, no es con líderes corruptos (...), no podemos permitir que un hombre golpeador de mujeres participe dentro de Morena, yo considero que la ética moral y política de Morena no lo permitiría"; expresó Trejo Morales en esa ocasión.

Ahora, 3 meses después, aseguró haber recibido una serie de amenazas y dejó entrever que Isleño estaría detrás de ellas, aunque no lo acusó expresamente.

"El día 16 de marzo, para ser exacto, recibí una serie de mensajes de amenazas, se interpreta que es la situación política que se está viviendo en todo el estado. Fueron mensajes de texto que me enviaron, donde me amenazaban. Más que de muerte, eran palabras altisonantes que me trataban de incrementar.

"El segundo mensaje fue un poquito más explícito hacia mi familia, por lo cual platiqué con mi familia y opté en ese momento de acuerdo con mi esposa y mis hijos en que no íbamos a continuar en la contienda por la alcaldía de Medellín", dijo Enrique Trejo.

Dijo temer por su familia y entonces sí mencionó a Marcos Isleño, y mencionó que éste presentó el 18 de marzo de 2021 un par de denuncias contra él.

Incluso, durante la entrevista se disculpó públicamente pero volvió a la cargada, aunque aclaró que ya se encuentra amparado contra cualquier posibilidad de que el exalcalde ejerza acción penal en su contra, lo cual le confirmaron más tarde sus abogados.

"Aprovecho para mandarle el mensaje al señor Isleño. Si en algo lo... me acusan de amenazas y de equis circunstancias, no tengo los expedientes a la mano. Realmente yo nunca pensé que esta situación fuera a tornarse... yo lo único que he hecho es repetir lo que ustedes han dado a conocer sobre los actos de violencia hacia la mujer.

"Si lo ofendí en algún momento, ante ustedes le digo ´discúlpame contador, no es mi intención´, es una lucha política, lo único que he hecho es decir que no estoy de acuerdo en su personalidad, en su trabajo", expresó Trejo Morales.

Dijo tener mucho miedo de una posible represalia por parte de Isleño Andrade y confesó que ya sacó a su familia y la envió a otro lugar. De paso, le advirtió:

"Responsabilizo abiertamente al contador Marcos Isleño Andrade como responsable de cualquier atentado, agresión en contra de mi persona, sobre todo de mi familia. Hoy precisamente, no por las vacaciones, pero los tuve que sacar de la ciudad, por temor, y de cualquiera de mis colaboradores".