Activista muestra supuestas imágenes de la falta de mantenimiento en Laguna Verde

Acusó que al interior buscan que los trabajadores no graben los desperfectos y mucho menos los den a conocer a la luz pública, por el riesgo que representa.

"Hoy se vive una cacería de brujas, donde se están presentando amenazas en contra de los trabajadores, por parte del director de la planta, Héctor Sergio López Villarreal, ya que el objetivo, según testigos es evitar y saber quien filtra la información de las condiciones actuales de la Central Nuclear".

Noticia Relacionada Laguna Verde es segura y confiable: Rocío Nahle

Dijo que colocaron claves a todo el equipo de cómputo y que siembran miedo entre los empleados diciéndoles que sus teléfonos móviles se encuentran intervenidos.

El físico- matemático consideró que daría tranquilidad si los directivos mostraran documentación que sustente que la planta se encuentra operando en buenas condiciones, pues lo único que se oye son declaraciones verbales.

"Les molesta que no se crea que Laguna Verde trabaja en la excelencia y de que ha salido aprobada en las auditorias de organismos internacionales. Son varias las fuentes de información que me filtran los datos, incluso desde su círculo más cercano me llega información valiosa".

Se dijo preocupado por un supuesto alto grado de abandono de las instalaciones de Laguna Verde, pues hay poca o nula limpieza.

Por último, el extrabajador de Laguna Verde, Bernardo Salas Mar, dijo temer por su vida y la de su familia.

"En lo personal, a pesar de conducirme por los cauces legales, ejerciendo mi derecho a la libre expresión y a disentir, con el único propósito de garantizar la salud y la vida de la población, de los trabajadores y del medio ambiente; a mí me preocupa que pueda yo sufrir algún atentado".

Aclaró que reconoce el trabajo del ejecutivo federal pero quienes están a cargo de Laguna Verde supuestamente no dan los resultados encomendados.