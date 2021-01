Acecha Covid Juntas de Conciliación de Boca del Río

En oficinas de gobierno Boca del Río hay personal que labora con aparentes síntomas de coronavirus u otro malestar y pone en riesgo a quienes acuden ahí, alertó Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.

Lo que trasciende es que varios empleados han mostrado la sintomatología del Covid o algo parecido que quizás no ha de ser tan fuerte, donde no los ha tirado en cama, pero a simple vista se percibe que algo no está bien en su salud, pero en otros casos sí es perceptible el mal estado de salud, dijo.

"Lo vemos actualmente en las Juntas Especiales de la Local Número 10, 9 y 8 de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Boca del Río, donde hay funcionarios, presidentes de juntas que están infectados, personal de esas dependencias, que están infectados y así los obligan a ir a trabajar.

"Imagínate que contagien a personas. En muchos casos a los escribientes los están obligando a asistir en pésimas condiciones de salud, eso es inhumano, y así están atendiendo al público, cuando pueden contagiar a personas que van a buscar la impartición de justicia", advirtió Pozos Marín.

Resaltó que el país y el estado de Veracruz se encuentran en un altísimo riesgo en estos momentos en que se han disparado los contagios y las defunciones, y el ciudadano común no parece dimensionar ese peligro y sigue en aglomeraciones.

"Ése es el gran riesgo que podemos encontrar en comercios, en centros comerciales, en el mercado, carnicerías, en el camión, en los taxis, ése es el gran riesgo que tenemos todos", subrayó el abogado.