Presunto abusador de perritas no labora en escuela de Veracruz

La directora de la Telesecundaria Gilberto Bravo Carlín, Isabel Valencia, ubicada en la colonia las Bajadas, mencionó que el sujeto denunciado por abusar sexualmente de unas perritas, no habitaba dentro del plantel ni era trabajador de la escuela como se había mencionado.

"El señor no estaba trabajando aquí, el señor hacía vigilancia por fuera de la escuela con autorización de los padres de familia. Le daban chance de que dejará sus cosas en lo que daba sus rondines, pero no era trabajador de la escuela ", indicó.

Mediante redes sociales se dio a conocer que un hombre abusaba sexualmente de unas perritas, las cuales, presuntamente tenía viviendo con el dentro del plantel escolar.

El refugio de animales "Colitas Felices León" denunció este hecho, acudiendo al lugar para llevarse a las caninas para su resguardo.

La directora del plantel aseguró no estar enterada de los actos realizados por el vigilante de la escuela.

"Nosotros nos enteramos de este caso precisamente por redes sociales porque una activista se llevó a los animalitos. Les hicieron los estudios pertinentes con un veterinario y fue que nos enteramos", agregó.

Expresó que antes de este hecho, el sujeto no había manifestado alguna otra conducta inadecuada hacía el personal o alumnos de la telesecundaria.

La dirección de la escuela no tomara acciones legales contra el hombre que vigilaba las instalaciones, esas las harán la asociación de padres de familia, puntualizó Isabel Valencia.

"La asociación de padres de familia son los que harán la denuncia, el señor ya no está aquí, ya no se acercara aquí y serán los padres los que realizan la denuncia. Por parte de la escuela no se hará ninguna denuncia", finalizó.

