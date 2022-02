Alfonso García Cardona, director de la dependencia municipal, señaló que las playas se mantienen com bandera roja para indicar que no hay condiciones seguras para introducirse al mar.

Los guardavidas se mantendrán en la zona para prevenir algún incidente.

La gente podrá permanecer en la zona de arena sin ingresar al mar.

"Las playas tienen bandera roja, a mi no me gusta usar el término cerrada pero hay bandera roja en las torres".

Exhortó a la población a mantenerse atenta de los boletines oficiales y del entorno para reportar cualquier eventualidad de manera inmediata.

Pc Boca del Río

El director de Protección Civil de Boca Del Río, Jorge Roberto Rojas, señal que el jueves el viento llegó hasta 70 kilómetros por hora pero el viernes las rachas alcanzaron los 90 kilómetros por hora.

Pese a ello rechazó que atendieran llamadas de emergencia, en tanto las playas seguirá cerradas y vigiladas con guardavidas.

"No descartamos que pudiera presentarse algún incidente pero estamos listos para responder, sin embargo, hasta este momento no tenemos ninguna afectación que reportar. Tuvimos el ingreso del frente frío número 19 y estamos en el 28 y las afectaciones ya se tuvieron y gracias a las medidas preventivas no hay incidentes".

En el caso del municipio bloqueño cerraron el bulevar Manuel Ávila Camacho, en el tramo de Juan Pablo Segundo a Ruiz Cortines.

También el carril norte- Sur a la altura de Médico Militar y su apertura dependerá de la intensidad del oleaje.

Desde que se emitió alerta gris las empresas de espectaculares enrollaron o retiraron lonas para prevenir afectaciones.

Se mantienen alerta las Direcciones de Gobernación, Mantenimiento Urbano, Alumbrado Público, Transito, Policía Municipal, Protección Civil, entre otras.

Puso a disposición el número de Protección Civil 2299862323 para reportar cualquier eventualidad que llegue a suscitarse.

/pn