Abogados piden procesos judiciales por internet ante crisis por Covid

Por la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus y el cierre de juzgados, litigantes venden chicharrones para sostener a sus familias, lamentó Ricardo Morales Carrasco, director académico del Colegio de Abogados de Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Medellín.

Por ello urgió al gobierno a reactivar los juzgados y aprovechar la tecnología del internet, para sacar los casos paralizados desde hace casi medio año.

Resaltó que al no poder litigar, los abogados no pueden sacar adelante los casos de sus clientes y en consecuencia no tienen ingresos.

Algunos han perdido la vida por el Covid y otros han incursionado en actividades como el comercio de productos ajenos a la abogacía.

"En el gremio de abogados la pandemia y sus consecuencias secundarias han sido demoledoras. Todo trabajo es lícito, desde vender chicharrones,

hacer de pintores, hacer una multiplicidad de actividades. Tengo muchos conocidos que ya dejaron de dedicarse a la actividad judicial, se están dedicando al comercio y otras actividades.

"Uno me enseñó un video de la paila en donde está haciendo chicharrones; abogados, no puedo decir nombres pero lo vi, carnicero. Omito el nombre porque es un buen amigo", señaló Morales Carrasco.

Dijo que los pocos que aún litigan han bajado sus honorarios a más no poder, e incluso ya revivió la práctica del trueque.

"Hay clientes que están pagando en especie, ahora sí ya nada es dinero, sino cuestiones de computadoras, hay clientes que quieren pagar con automóviles", subrayó el representante de abogados.