A través de redes sociales dan a conocer caso de menor que sufre omisión de cuidados

A través de redes sociales se dio a conocer el caso de una menor de 2 años que sufre aparente omisión de cuidados por parte de su madre, en el municipio de Veracruz.

"Amigos de la ciudad de Veracruz y alrededores. Hago esta publicación porque quiero pedirles su ayuda. Esta bebé, la cual su madre es drogadicta, vive en estado crítico. Obvio no se hace cargo de la niña, no está registrada, no tiene servicio médico, no tiene higiene personal", publicó una usuaria a través de redes sociales, a petición de una vecina.

La vecina confirmó que la niña habita en la Reserva II del puerto de Veracruz y vive con su mamá y su abuela.

Las fotos de la menor comiendo entre la suciedad circularon a través de Facebook, lo que provocó indignación entre los internautas.

La denuncia llegó hasta el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio porteño, donde enviaron personal para realizar una investigación a la familia.

La menor, informan las vecinas, aún no cumple los dos años y hasta antes del incidente andaba de casa en casa, pues era alimentada por los vecinos, quienes también en ocasiones se preocupaban por su higiene.

"En una ocasión le quité piojos", comenta una de las vecinas, quien después de denunciar el caso sufrió represalias por parte de la familia de la menor.

El caso ya es atendido por el DIF municipal, quien dispuso personal de trabajo social para que realice inspecciones sobre los cuidados que deberá tener la familia de ahora en adelante.

Además le ofrecieron ayuda a la madre para que registre oficialmente a la niña, pues aún no contaba con su acta de nacimiento, entre otros documentos oficiales.