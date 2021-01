A la alza depresión con ideas suicidas en Veracruz

De acuerdo a datos publicados por el INEGI, en 2019 la cifra de suicidios en Veracruz se reportó en 265 casos, donde el mayor número se dio en la población masculina con 216, y 49 casos en el sector femenil.

La Psicóloga especialista en niños, adolescentes y parejas Diana Loyo Rodríguez comentó que, en 2020, considera que disminuyó el número de suicidios, sin embargo, hubo un gran aumento en casos de depresión y ansiedad.

"Este año fueron pocos los casos de depresión con tendencia a suicidio, sin embargo, si ha aumentado la ideación suicida en los pacientes, por lo mismo que se han detonado mayores números de casos depresivos, afortunadamente no se han consumado, pero si hay un foco rojo que atender, ya que en la mayoría de los casos, el suicidio si se podría prevenir" explicó Diana Loyo, Psicóloga.

Comentó que durante el año pasado, la mayoría de los casos de depresión eran de niños y adolescentes, a causa de los nuevos métodos empleados para el aprendizaje.

"En los casos que mayormente ocurren están los niños y adolescentes, lo que más estoy atendiendo tiene que ver con situaciones de aprendizaje o problemas en la escuela, en jóvenes que se han preparado y presentan mucho estrés por el ritmo de trabajo que están teniendo o dificultades en el aprendizaje que salen a relucir" puntualizó.

Agregó que otros factores que llevan a la depresión son problemas económicos, de violencia o con las parejas sentimentales ya sea por infidelidad o maltrato, sin embargo, considera se pueden llevar a cabo diferentes actitudes o ejercicios mentales que te ayuden a no caer en estas enfermedades.

"La depresión tiene que ver mucho con la aceptación. Con no poder aceptar que las cosas están cambiando y no sentirnos los suficientemente potentes o autónomos de cambiarlo, como recomendación primero es que trabajemos en nuestra aceptación, en que las cosas por más que queramos, en algunas situaciones no se pueden cambiar. Tenemos que trabajar en lo que si podemos cambiar" concluyó.