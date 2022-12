93 % de delitos en Veracruz, sin denunciar, acusa Tomás Mundo

En Veracruz, la cifra negra de los delitos que no se denuncian es del 93.4 por ciento, señaló el abogado Tomás Mundo Arriasa, quien dijo que la falta de confianza en las autoridades es la principal razón.

El abogado penalista aseveró que la falta de capacitación en la Fiscalía General del Estado de Veracruz y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, han generado rezagos lo que a su vez hace complicado dar los resultados esperados.

"Lo más preocupante es la cifra negra, es decir el 93.4% que no denuncian, eso es terrible. No denuncian porque no creen en la institución y sobre todo (...) los que están en la cárcel no son en el 60% de los casos y en el 65% se violenta el derecho de las víctimas.

"No se aplica justicia a las víctimas porque los que están detenidos van a ser liberados con el tiempo porque no son los que cometieron el ilícito".

Lo anterior dijo, significa que no se está realizando una correcta investigación por parte de la autoridad.

"Tenemos la tercer (peor) fiscalía del país. La peor es Morelos, Puebla y Veracruz, están peleándose el último lugar por décimas".

A decir de Tomás Mundo, en Veracruz el nivel de eficacia de una investigación es del 0.17%.

"En el caso de Veracruz el nivel de eficacia de una investigación es 0.17%; es fácil echar la culpa a jueces federales, con los del estado no tiene problema (...) el mal trabajo de la fiscalía lo regulariza el juez de control, el problema es cuando llegan al ámbito federal y es fácil echar culpas.

"Dicen que los jueces federales los sueltan y los sueltan porque no son los que cometieron el ilícito. Por eso hay esta cifra negra que es del 93.4% el que dice ´yo no denuncio´, ´para qué si no vamos a obtener absolutamente nada´".

Impunidad

Compartió que de acuerdo con el informe "Hallazgos 2021. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México" de la organización México Evalúa, en Veracruz la violencia familiar en 2021 alcanzó un 100% de impunidad; también se documentó un 100% de impunidad en el delito de violación.

En cuanto a homicidios dolosos, Veracruz es la segunda entidad con mayor impunidad, con el 99.8%; en feminicidio en 2021 la impunidad fue de 88.4%.

Mundo Arriasa consideró que el alto índice de impunidad, en varios delitos, es por la falta de capacitación.

"Fundamentalmente el tema en todo el país es a la falta de capacitación, nosotros copiamos el modelo norteamericano, pero en lugar de copiarlo tal cual es el modelo norteamericano, lo copiamos tal cual a nuestra idiosincrasia mexicana".

Reiteró que el no violentar la presunción de inocencia, la defensa técnica adecuada y el debido proceso, no lo respetan ni la fiscalía ni los jueces en Veracruz.

"Ese es el corazón de impunidad, la falta de capacitación de los operadores del sistema de justicia y algunos defensores que también jugamos ese papel de que no le entendemos bien y entramos a defender a gente sin tener la experticia para ello".

Agregó que la falta de autonomía en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz también contribuye a que sea la justicia federal quien le corrija a la plana.