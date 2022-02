Reaparece Pelé tras varios meses de no mostrarse públicamente

Pelé se encuentra bien de salud, motivado, bromista e inclusive "guapo", indicó el propio astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ´ Pelé ', de 81 años, al compartir en horas recientes una fotografía en sus redes sociales.

El ex jugador Pelé mostró en sus redes sociales una imagen y un texto, en el que bromea sobre su buena imagen a sus 81 años de edad.

Desde hace algunas semanas el ex jugador Pelé ha tenido problemas de salud por los cuales ha estado en diferentes momentos internado en un nosocomio, por lo que la imagen que compartió, tranquiliza a sus millones de seguidores.

El buen humor de Pelé en sus redes sociales

Pelé, señalado por los expertos como uno de los mejores futbolistas que han surgido en la historia del deporte, enseñó un semblante sonriente y feliz a sus 81 años.

"Están diciendo por ahí que no estoy bien. ¿Ustedes no creen que estoy guapetón?", preguntó en sus redes sociales el legendario ex atacante, quien está bajo tratamiento por un tumor en el colon por lo que fue operado en septiembre del 2021.

El tres veces ganador de la Copa Mundial de la FIFA, acompañó su mensaje con la fotografía en la que además tiene bien puesta la guardia, evocando a un boxeador.

"Sé que hay gente buscando noticias sobre mí. Entonces, las envío por aquí. Hoy me tomé el día para cuidar de mi imagen. Desde el inicio de la pandemia, mi esposa ha sido mi peluquera favorita", dijo Pelé.