Fue en una entrevista realizada por Pati Chapoy en su programa vespertino llamado ´Ventaneando´, donde Alejandro Basteri dio detalles de que entre ´El Sol de México´ y él ya no hay mucha relación.

Luego de que Alejandro Basteri y Luis Miguel se volvieran casi inseparables tras la desaparición de su madre Marcela Basteri y la muerte de su papá, Luisito Rey, buscando en conjunto lo mejor para ellos y para su hermano menor, Sergio; recientemente Basteri confesó que ya no se frecuentan más.

"Ya no tenemos 15 años, cada quién tiene una vida, nos respetamos mucho. Tenemos una familia muy corta, pequeña, y yo soy muy respetuoso de mis dos hermanos, y siempre los voy a amar, siempre los voy a querer, y siempre los voy a respetar en todos los sentidos. Intentamos vernos, pero no tenemos 20 años", explicó.

Habló de la promoción de la marca de ropa ´Basteri Collection´, creada en honor a su mamá, donde el hermano del intérprete de ´La Incondicional´, reconoció que la producción ´Luis Miguel, la serie´, le hizo recordar una parte de su vida que tenía bloqueada de su vida.

"Pero que por bloqueos en la cabeza dices ´bueno no´, pero de repente llegan este tipo de situaciones y empezamos con la idea de, con un grupo de empresarios importantes, hacer algo honorífico que tuviera que ver con la memoria de ella que es tan importante en mi vida, y lo repito, que es a quien le debo la vida", resaltó.

Asimismo, reconoció que la bioserie influyó en su decisión de diseñar ropa, "abrí muchos campos en el tema de sensibilidad, y decidimos hacer algo especial. De hecho, hubo artistas muy importantes que quisieron ofrecerme algo honorífico en cuestión de hacer un monumento. Pasó el tiempo, y nos dimos a la tarea de hacer las cosas como deben de ser y que a ella le haya significado algo tan importante como hacer la ropa, diseños que a ella le encantaba hacer", compartió.

Después de que la periodista Pati Chapoy le preguntó si sabe coser, el hermano de Luis Miguel respondió que desde los 14 años vivió solo, por lo que de una u otra manera tuvo que aprender, "para mí, hacer todo lo que ha tenido que ver con cuestiones de casa, ¡hasta mecánico soy!. Estudié dirección y cinematografía, multimedia, televisión, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura, dibujo, y siempre he estado en el arte. Me dejaron desde los 14 años, nos dejaron, mi vida me dio la oportunidad de estar aprendiendo cosas por mí solo".

Finalmente, aclaró que su compañía de moda no es una cuestión comercial, "yo hablo por mí, yo no soy vocero de nadie, de mis dos hermanos, los amo y los adoro, yo hablo por mí".