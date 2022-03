"Deja de hablar de mi mujer", Will Smith golpea a Chris Rock en vivo en Premios Oscar

En primer lugar, Will Smith ha subido al escenario y ha lanzado un golpe al humorista en lo que parecía un gag guionizado. Después ha vuelto a su butaca y ha elevado la voz para gritar: "¡Deja de hablar de mi mujer!" —en inglés Keep my wife´s name out of your fucking mouth—. El hecho de que utilizara un termino prohibido en la televisión estadounidense ha hecho saltar las alarmas sobre que la situación fuera un altercado real y no un guion. De hecho la palabra fucking ha sido censurada por la cadena ABC en Estados Unidos.

La publicista de Will Smith se acercó a él después del incidente, durante una pausa, y han mantenido una conversación por un rato, según reporta Variety. En la sala de prensa se ha pedido a los periodistas que no preguntaran sobre el incidente, informa Luis Pablo Beauregard. El siguiente presentador, Sean Combs Diddy, ha intentado poner paz y se ha referido a la situación diciendo: "Will y Chris, vamos a solucionar esto como familia. Ahora mismo vamos a seguir adelante con amor".

Una vez en el escenario, cuando Will Smith ha subido a recoger el premio a mejor actor protagonista, no ha hecho referencia directa al incidente ni se ha disculpado a Chris Rock, pero sí lo ha hecho con la Academia y con el resto de compañeros nominados. "Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea". Ha hablado de apoyar a sus compañeras de reparto: "He sido llamado a proteger a mi gente, a ser un río para mi gente. Para estar en este espectáculo tienes que aguantar insultos".

Dice que Denzel Washington, que se le ha acercado durante una pausa, le ha advertido que en el momento más importante de su vida el demonio ha llamado a su puerta. "Quiero ser embajador del amor. Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de los nominados. Es un momento precioso; mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de El método Williams. El arte imita a la vida, y yo he parecido el padre zumbado. El amor te hace hacer cosas increíbles". Ha bromeado sobre su madre, que no quería venir porque tenía cita con su grupo de ganchillo. "Espero que la Academia me vuelva a invitar". Por último, Anthony Hopkins, que ha subido después para entregar el premio a mejor actriz protagonista, para pedir también "paz y amor".

El pasado 28 de diciembre Pinkett Smith habló sobre sus problemas de alopecia en sus redes sociales. Confesó que iba a mantener su cabeza rapada e iba a lidiar con la enfermedad de buen humor: "Esta alopecia y yo vamos a ser amigas... ¡y punto!".