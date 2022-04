Acompañada por sus hijas, Silvia Susana Segarra, maestra de la Universidad de Salamanca y la maestra de la Universidad de Roma III, María Margarita Segarra, Lagunes recibió un reconocimiento en manos de la maestra Alejandre y el subdirector de Artes y Patrimonio del IVEC, Sergio Rosete Xotlanihua, por su trayectoria, de la cual destacaron su lenguaje artístico que ´se renueva y transforma constantemente en franco diálogo con el tiempo´.

Noticia Relacionada Concluyen trabajos de reubicación de la biblioteca de Agua Dulce

"Sabemos que ha recorrido el mundo junto con su obra, compartiendo su talento, con generosidad, todo el trabajo que ha realizado" -expresó Alejandre Prado en su discurso de bienvenida- "Nos sentimos muy orgullosos de poder exhibir aquí su obra, pero sore todo de que usted nos acompañe ya de manera presencial (...) Es un ejemplo de fortaleza, de vitalidad y de amor a arte y amor a la vida".

"Qué bueno que siga disfrutando del acto creativo, que sin duda es un acto generoso; es un regalo para todos nosotros lo que usted hace y que bueno compartirlo aquí", concluyó la directora general del IVEC, quien inauguró la muestra junto a la artista y el público.

Recorrido

Tras el reconocimiento, la maestra Silvia Susana Segarra compartió detalles sobre ´Temas y variaciones. Homenaje a María Lagunes´, la cual está integrada por una selección de obras de la emblemática artista veracruzana, originaria de Angostillo, Veracruz, y quien radica en la capital nacional, desde donde ha zarpado al mundo con sus creaciones.

"Esta exposición reúne obra de muchos años, reúne obra de primera época y de diferentes décadas de trabajo de María Lagunes para ver un poco el desarrollo que ha tenido; para quienes lo conocen, lo recuerden, para quienes no la conocen muy bien o no conoce su obra, pueda reconocer en cada una de las etapas, esta diferente trayectoria", expresó al micrófono la hija y vocera de la escultora.

"Se compone de esculturas y dibujos, de diferentes formatos, diferentes materiales, que precisamente presentan la especie de antología de la obra de la escultora", continuó Segarra, quien destacó los primeros estudios de Lagunes en la Universidad Femenina de México, donde cursó Decoración de Interiores y, posteriormente, dentro de la Escuela de Artes Plásticas de Veracruz.

Asimismo, relató que, a su llegada a la Ciudad de México en 1958, la artista dejó sus anclas en la capital, ya que "pensaba estar unos cuantos meses y han pasado algunos más de los previstos", aunque continuó en contacto con su raíz veracruzana y destacando en el ámbito tanto nacional como internacional.

"Esperamos que disfruten de esta exposición y que realmente cumpla con las expectativas de todos los amigos y personas que no conocemos y vienen por primera vez a tener un contacto con la obra de María Lagunes", agregó Silvia Susana Segarra.

Agradecimiento

La veracruzana, creadora de esculturas de mediano y gran formato, caracteriza su obra los rasgos de su recia personalidad, de acuerdo con el Instituto Veracruzano de la Cultura, de la que resalta su riqueza de significaciones, mismas que le han otorgado un lugar privilegiado en la plástica contemporánea.

Seres humanos, animales o vegetales, así como desconocidos y enigmáticos universos vivientes y objetos abstractos, forman parte de la obra de Lagunes, cuyo trabajo ha sido reconocido en diversas bienales nacionales e internacionales, así como con galardones, dentro de los que se encuentran premios en Francia, Italia y México.

"Siempre he estado al lado en Veracruz, de una forma o de otra, porque para mí Veracruz no dejará de ser Veracruz, eso no tiene remedio", expresó la artista al tomar el micrófono, con el que agradeció la presencia de sus amigos, familiares y seguidores, a la par de al Instituto Veracruzano de la Cultura por la muestra oficial.

"De Veracruz no se me olvida a mí nada (...) Para mí no hay distancias. Es para mí Veracruz el estado donde yo nací, no puedo cambiarlo", aseguró la artista al recordar pasajes de su trayectoria.

´Temas y variaciones. Homenaje a María Lagunes´, permanecerá en el Exconvento Betlehemita Centro Cultural durante las próximas semanas, con horario de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.

María Lagunes

Originaria de Angostillo, Veracruz, inició su formación en el puerto de Veracruz como decoradora de interiores, realizando posteriormente estudios de escultura, pintura y grabado en el Centro Superior de Artes Aplicadas y en la Academia de San Carlos.

Es creadora de esculturas de mediano y gran formato, trabajo que ostenta rasgos evidentes de su recia personalidad una riqueza de significaciones que le otorga un lugar privilegiado en la plástica contemporánea.