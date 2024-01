Vuelca tráiler en la autopista Puebla-Orizaba

La volcadura de un tráiler de paquetería de la empresa Logis Xpress dejó como saldo daños materiales y el cierre total de la circulación sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba.

El percance ocurrió alrededor del mediodía de este sábado en el kilómetro 231 de la mencionada vía, cerca del segundo túnel.

Se conoció que fue una falla mecánica en el sistema de frenado lo que provocó que el conductor del tractocamión color blanco perdiera el control de la unidad, la cual terminó volcando sobre su costado derecho, atravesada sobre los dos carriles de bajada e incluso el acotamiento.

Conductores que circulaban por esa importante vía emitieron el aviso a las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomaron conocimiento del percance.

A pesar de lo aparatoso del hecho no fue necesaria la intervención de los paramédicos, ya que el conductor, identificado como Ramón Santiago "N" no presentó lesiones de consideración, únicamente se encontraba policontundido y no fue necesario su traslado a un hospital.

Personal de grúas se presentó en la autopista para realizar las maniobras de retiro del tráiler de nueve ejes con placas de circulación 77-AT-5J del Servicio Público Federal, que trasladaba paquetería y mensajería.

La unidad fue remolcada a un corralón para realizar el deslinde de responsabilidades. La circulación sobre la autopista en dirección a Orizaba se restableció tras dos horas y media.

Capufe invitó a los conductores a circular con precaución, ya que se registraba una carga vehicular importante con una fila de aproximadamente seis kilómetros.