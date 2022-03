Víctima de secuestro en Coatzacoalcos cumple 8 días en cautiverio

El tabulador marca "Días en cautiverio de la víctima 08 (ocho)", con hora y fecha, 08:00 horas del día 25/03/2022, como última actualización.

Dicho conteo coincide con el reporte de las autoridades policiacas de la privación de la libertad de una persona en la avenida Nicolás Bravo y Zaragoza en el Centro, sin que se tengan mayores datos.

Aunque el pasado jueves 17 de marzo, se desarticuló una banda de secuestradores que mantenía en cautiverio a varias víctimas en un domicilio de la colonia Santa María, sigue habiendo una persona privada de la libertad.

"El objetivo del contador de días sin secuestro es, fomentar en la sociedad la cultura de la denuncia y que comprendan que denunciando contribuyen a generar información útil que posteriormente sirva para detener a los responsables del delito y así evitar que alguien padezca un secuestro", se puede leer en la publicación de la página.

Cabe señalar que el contador de días sin secuestros del órgano no gubernamental, marca "00", sin embargo, existe el antecedente de una víctima que permanece en cautiverio.

Así mismo el organismo no gubernamental exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de secuestro a interponer la denuncia ante la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) ya que de no existir dicha imputación la corporación antisecuestros no puede investigar nada al respecto.