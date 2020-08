Veracruz, primer lugar nacional en feminicidio de ancianas

Durante 2020, el estado de Veracruz se encuentra en primer lugar nacional en feminicidio de mujeres de la tercera edad, advirtió la activista y periodista Frida Guerrera a Imagen del Golfo.





La edad de las ancianas asesinadas en Veracruz oscila entre los 60 y 90 años. En un solo día en Veracruz Puerto se cometió un doble crimen de adultas mayores. En el país van al menos 45 feminicidios de mujeres de la tercera edad, asesinadas a golpes, a machetazos, calcinadas, violadas, e inadvertidas para las autoridades y la sociedad, advirtió la activista a Imagen del Golfo.





"De 45 mujeres que yo tengo registradas asesinadas en el 2020 mayores de 60 años, 6 son de Veracruz. Michoacán tiene 5, Estado de México tiene 2... Veracruz sería el que más feminicidios de mujeres adultas mayores tiene", reveló Frida Guerrera.









La activista Frida Guerrera aseveró que éste es un registro parcial, pues la cifra puede ser mucho mayor. Algunos de los 6 casos de feminicidio de ancianas ocurridos en Veracruz durante 2020, detalló la activista, son: Rosa A, de 60 años, fue asesinada el 14 de marzo de 2020, en su casa, en Veracruz.





Dos mujeres identidad reservada de 69 años de edad y otra de 92 fueron encontradas asesinadas en su domicilio, el 17 de junio de 2020, en Veracruz.





Guadalupe, de 60 años, fue asesinada presuntamente por su hijo, el 17 de junio de 2020, en Veracruz. El sujeto sigue en proceso judicial.





En varios casos se ignora el móvil de los feminicidios de ancianas en Veracruz y no hay detenido. Ellas no tendrán justicia, lamentó Frida Guerrera. Para gran parte de la sociedad esos 6 casos de Veracruz significan muy poco: una cifra que no dimensiona la tragedia. Si acaso mención en la nota roja. Sin embargo, para Frida Guerrera "el feminicidio en adultas mayores continúa en la invisibilidad, así como el crecimiento del mismo, mujeres solas, que deberían así como las niñas y bebés ser protegidas, están siendo asesinadas y pocas veces nos hemos detenido a observarlo, condenarlo y tratar de detenerlo. Esas frases de 'podría ser tu madre', las engloban a ellas, detente, piensa, analiza, todas estas mujeres son tu madre, tu abuela. Y no estás haciendo nada por ayudar a que dejen de despojarnos de su ternura, de sus mimos, de su sabiduría adquirida con los años, las estamos dejando solas".





En Veracruz y el país el asesinato de ancianas y niñas ha sido invisibilizado por las autoridades, al igual que la situación de los huérfanos, las otras víctimas de los feminicidios, advirtió Frida Guerrera.





De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año Veracruz sumó 52 feminicidios. Al corte del 31 de julio, Veracruz contabilizó 7 nuevos feminicidios. La tendencia va a la baja en comparativa con el mes anterior y con el 2019.









Veracruz solo se mantiene por debajo del Estado de México, que suma 63 denuncias por este ilícito y arriba de Nuevo León, que acumula 35 denuncias.





Por su parte, la vigilancia universitaria reporta más feminicidios en la entidad que las autoridades federales: el Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUV Mujeres) detalló que durante la pandemia se originaron el 58.33 por ciento de los feminicidios en Veracruz.





De acuerdo con las estadísticas del OUV Mujeres, los medios del estado informaron en total sobre la comisión de 60 delitos relacionados con la violencia feminicida entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020.