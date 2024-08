Vehículo se impacta contra tráiler en el boulevard Córdoba-Fortín

Un vehículo particular que preferiblemente viajaba a exceso de velocidad sobre el Boulevard Córdoba- Fortín, perdió el control y se impactó por alcance contra un tractocamión que remolcaba una tolva, a la altura de Alimentos San Antonio.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas únicamente daños materiales consideración con el automóvil particular, mientras que el de carga al no sufrir daños abandonó el lugar para continuar con su destino.

De acuerdo al reporte policial, el accidente se registró sobre el Boulevard Córdoba-Fortín o Carretera Federal 150 entre entrada a Ciprés y la Avenida 1 de la Colonia San Nicolás, perteneciente al municipio de Fortín de las Flores.

Se conoce que, el conductor del automóvil marca Honda Civic, de color gris y placas de circulación: YDE843A del Estado, perdió el control debido a la velocidad inmoderada en que circulaba, se brincó el tope y finalmente se impactó por alcance contra un tráiler que remolcaba una tolva que acababa de salir de la procesadora Grupo Pecuario San Antonio.

Tras el encontronazo, al lugar arribaron oportunamente oficiales de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos de la Cruz Roja delegación Fortín, quienes tomaron conocimiento y confirmaron que no había personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración.

Al sitio de igual manera llegaron Bomberos Voluntarios Veracruzanos Fortín, quiénes realizaron la contención de los fluidos regados del automóvil particular y realizaron limpieza de la carpeta de rodamiento de concreto, con ello evitar otro accidente automovilístico.

Fueron las autoridades de la Delegación de Tránsito y Vialidad Municipal, quiénes tomaron conocimiento del accidente y solicitaron al personal de grúas realizar el retiro de la unidad accidentada, la cuál fue enviada a un corralón para el deslinde de responsabilidades.