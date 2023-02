Vecino de Cosoleacaque, torturado y amenazado por la Policía Estatal

Un caso más de tortura y robo de moto a manos de Policías Estatales, quedó evidenciado por la víctima que pidió el anonimato con base al temor, tras las amenazas de muerte que recibió de los uniformados.

El afectado a quien llamaremos Luis, recordó que la noche del domingo circulaba en las cercanías del Bulevar de Cosoleacaque.

Que repentinamente los elementos de una patrulla Estatal le marcaron el alto, lo revisaron y subieron a la batea.

Junto a él, abordaron la moto que conducía, exponiendo que "me llevaron a dar vueltas, pero me estaban golpeando. Me llevaron por el fraccionamiento Los Mangos y me siguieron golpeando, hicieron que tomara agua de un charco, mientras querían que les dijera que yo vendía droga".

Entrada la madrugada del lunes, los mismos uniformados a los que no logró ver el rostro, lo trasladaron a Minatitlán, quedando abandonado en los rumbos de la colonia Salinas de Gortari severamente golpeado, tableado y con lesiones internas.

Como pudo, Luis pidió el apoyo ciudadano y logró volver a su hogar, no sin antes, recibir la advertencia en el sentido que, si hablaba, regresarían por él para matarlo.

"Me gritaban que acabarían con mi vida, que me iban a desaparecer, se cansaron de golpearme y me fueron a tirar", expuso la nueva víctima de los Policías Estatales.

Al cierre de la edición, nadie sabía el paradero de la moto de Luis, sumado a la falta de una denuncia formal derivado al miedo y por la convalecencia.