UNIPAR le niega atención, Cruz Roja y DIF lo llevan al hospital y busca a familia

Un hombre hombre de escasos recursos y diversos padecimientos físicos y psiquiátricos fue reportado muerto y aunque paramédicos de Bomberos Conurbados confirmaron que no había fallecido le negaron el traslado, por lo que socorristas de la Cruz Roja lo llevaron a un hospital junto con personal del DIF Municipal de Boca del Río .

Fueron agentes de la Policía Municipal quienes acudieron al sitio y pidieron el apoyo de la misma corporación, la cual envió a un socorrista quien lo valoró pero confirmó que no estaba muerto, solo estaba dormido y desorientado por lo que negó el traslado.

De esta manera, personal del DIF Municipal de Boca del Río solicitó el apoyo de Cruz Roja, quienes enviaron una ambulancia y determinaron que el agraviado tenía un cuadro severo de deshidratación así como la glucosa muy alta.

Noticia Relacionada Secuelas de Covid 19 se pueden contrarrestar con oxígeno hiperbárico

Pese a que su estado de salud no era delicado, determinaron que su situación podía deteriorarse rápidamente, por lo que fue llevado al Hospital Regional de Boca del Río para su atención y tratar de localizar a sus familiares.

No obstante, dada la decadencia de su estado mental no sabía ni cómo se llamaba, pues dijo a los brigadistas que se llama Joel, pero desafortunadamente no pudo proporcionar más datos de su persona.

Ahora el personal del DIF tratará de dar con el paradero de su familia, pues hasta ahora solo se sabe que deambulaba por las calles pidiendo dinero para volver a la mencionada ciudad, por lo que pidieron a la ciudadanía contactarse con ellos en caso de saber más sobre su vida.